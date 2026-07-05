Fuegos artificiales, drones y rayos: Trump ensalza el poder de EEUU en el 250 aniversario de su Independencia

Fuegos artificiales estallan durante el Homenaje a Estados Unidos de Freedom 250, mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en el Día de la Independencia en Washington el 5 de julio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump celebró el 250 aniversario de la Independencia de EEUU con un discurso en el National Mall de Washington, resaltando el poderío y la grandeza del país. El evento incluyó un espectáculo de fuegos artificiales considerado el mayor de la historia de la capital, con 850,000 proyectiles lanzados desde varios puntos. Trump reiteró su rechazo al comunismo y defendió su propuesta de reforma electoral, pidiendo identificación y prueba de ciudadanía para votar. La celebración se realizó en medio de una ola de calor y advertencias por la calidad del aire, y fue criticada por sectores que acusan a Trump de politizar la festividad.

El presidente Donald Trump ensalzó en la madrugada de este domingo la grandeza de Estados Unidos en el discurso central de los festejos por los 250 años de la Independencia del país, en una aparición demorada por el mal tiempo en la que aseguró que nadie podrá emular el poderío de la nación norteamericana.



"Durante 250 años, los Estados Unidos de América han sido la esperanza, la promesa, la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo, en todo el planeta. Intentan ser como nosotros. Nadie puede ser como nosotros", dijo el mandatario al inicio de su intervención.

Tras un retraso de casi dos horas debido a la tormenta, Trump apareció en el National Mall de Washington para pronunciar un discurso que combinó amplios llamamientos al patriotismo con ataques directos a las amenazas ideológicas percibidas tanto en el país como en el extranjero. Tras las palabras del mandatario dio comienzo un espectáculo de fuegos artificiales que él mismo calificó como "récord histórico".

Al estilo de un mitin político, Trump reiteró sus advertencias sobre la amenaza del comunismo. "No queremos comunistas en nuestro país. Nunca ha funcionado", dijo en referencia a las recientes victorias de candidatos demócratas socialistas en las primarias de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre próximo.



También aprovechó para impulsar su controvertida reforma electoral que endurecería los requisitos para registrarse y votar en los comicios federales, aún estancada en el Congreso.



"Estados Unidos ha vuelto y queremos mantener su grandeza. Lo lograremos aprobando la Ley 'SAVE America', lo que implica que todos los votantes, todos, absolutamente todos, deberán presentar una identificación y aportar algo llamado prueba de ciudadanía, y no habrá voto por correo, salvo algunos casos", insistió.



"Juntos reafirmamos también la verdad de que la fuerza y el poder de Estados Unidos no son motivo de vergüenza. Es algo de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos", agregó.

Fuegos artificiales estallan durante el Homenaje a Estados Unidos de Freedom 250, mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario en el Día de la Independencia en Washington el 5 de julio de 2026. Reuters.

Entre los pabellones celebrados en el evento incluyó la enseña que ondeó en el buque insignia cuando la Armada estadounidense hundió a la flota española en la bahía de Manila, "una de las mayores victorias navales de la historia" que equiparó a la "reciente victoria al hundir toda la Armada iraní" en el reciente conflicto con Teherán.



Además, dijo que entregaría una bandera que ondeó sobre el Capitolio que "pronto será plantada por astronautas estadounidenses en su próximo regreso a la Luna", aseguró.



El discurso de Trump en la Explanada Nacional marcó el centro de unas celebraciones que se han extendido por semanas en la capital estadounidense y que han causado polémica entre sus detractores, que acusan al presidente de politizar un festejo que por su naturaleza debe incluir a todos los estadounidenses.

Las palabras de Trump fueron precedidas por un gran espectáculo de fuegos artificiales, el mayor de su tipo en Washington, con el que el Gobierno quería instaurar un récord.



Otras ciudades como Nueva York o Los Ángeles han festejado los 250 años de la Independencia estadounidense con conciertos, desfiles, ferias y festivales, aunque varios de estos eventos al aire libre tuvieron que ser aplazados o cancelados debido a la ola de calor extremo que sofoca al país.

Récord histórico

Los festejos por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos llegaron a su clímax con un gran espectáculo de fuegos artificiales en Washington, el mayor de su tipo en la historia de la capital, en medio de advertencias por la calidad del aire durante una sofocante ola de calor.

La celebración incluye unos 850.000 proyectiles pirotécnicos disparados desde 10 puntos cercanos: el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, ocho barcazas en el río Potomac y el parque West Potomac, en un gran despliegue de unos 40 minutos, el doble de lo habitual, de acuerdo con los organizadores.

La Administración del presidente, Donald Trump, quiere transformar este "hito único" en un récord mundial. No obstante, los restos del espectáculo pirotécnico provocaron condiciones "insalubres" para algunas zonas de la ciudad, según documentos del Servicio de Parques Nacionales revisados por The Washington Post.

"No es simplemente otro Día de la Independencia. Es el 250 aniversario de Estados Unidos. Y la historia solo ocurre una vez", dijo en un comunicado Danielle Álvarez, asesora de Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca para programar actos para esta celebración.