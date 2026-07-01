EEUU no prorroga el acuerdo comercial con Canadá y México al considerar que no reduce lo suficiente su déficit

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, habla con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. Raquel Cunha Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos rechazó renovar el tratado comercial T-MEC con México y Canadá en su formato actual, argumentando que no reduce lo suficiente su déficit comercial. El acuerdo T-MEC seguirá vigente mientras se resuelven sus deficiencias o hasta que se decida su terminación definitiva. Washington anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio y seguirá colaborando con ambos países. El T-MEC sustituye al antiguo TLCAN/NAFTA y, pese a la negativa de EE.UU., México y Canadá apoyan la prórroga del acuerdo.

Estados Unidos rechazó este miércoles renovar el tratado comercial T-MEC con México y Canadá en su "formato actual" al considerar que no reduce lo suficiente su déficit comercial y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de que se resuelvan sus deficiencias o se produzca su terminación.

Después de adelantar una propuesta de revisión y renovación anual del pacto, Washington aseguró este miércoles al término de una reunión con sus contrapartes que seguirá colaborando con los dos países y anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", indicó un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

El T-MEC establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres socios deben realizar una revisión conjunta de su funcionamiento y definir si desean extenderlo por otros 16 años. Por este motivo mantuvieron este miércoles una reunión virtual en la que finalmente Estados Unidos rechazó su renovación, como preveían México y Canadá.

"No obstante, el acuerdo permanece vigente a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta que se produzca la terminación del mismo", aclaró la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en su nota.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que el acuerdo mantendrá su vigencia hasta 2036 aunque la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, no confirme su extensión. Canadá y México habían expresado formalmente su apoyo a la prórroga.

La revisión llegó en un momento de renovada tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos, después de que Trump impusiera desde febrero aranceles a importaciones canadienses. El T-MEC empezó a aplicarse el 1 de julio de 2020 y sustituyó formalmente al antiguo TLCAN/NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá.