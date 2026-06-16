El FBI asegura que evitó un ataque contra el evento de la UFC en la Casa Blanca durante el cumpleaños de Trump

Las patrullas policiales que custodiaron el evento de la UFC en la Casa Blanca. REUTERS/Nathan Howard

Las claves

Las claves Generado con IA El FBI detuvo a varias personas que planeaban un ataque contra el evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca por el 80 cumpleaños de Donald Trump. El plan incluía el uso de drones armados con explosivos y ataques de francotiradores para provocar el caos y atacar a los asistentes y a la élite capitalista. Cinco sospechosos fueron arrestados y otras 23 personas están siendo investigadas en relación con el complot frustrado. Donald Trump aseguró no haber sido informado del supuesto complot y restó importancia al incidente en declaraciones a la prensa.

El FBI ha revelado que detuvo a varias personas que preparaban un "ataque" contra el evento de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC celebrado el domingo en la Casa Blanca para celebrar el 80 cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.



"El 10 de junio, el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley tuvieron conocimiento de una posible amenaza contra el evento UFC 250 en Washington DC, que involucraba a personas ajenas al área de la capital nacional", escribió en X el director del FBI, Kash Patel.



Patel aseguró que la operación se ha realizado en varios estados y que "varias personas" se encuentran ahora detenidas. "Se lograron frustrar de inmediato los potenciales ataques que presuntamente habían planeado", celebró Patel, aunque no ofreció detalles concretos sobre los planes de los sospechosos.

Según Fox News, los detenidos son cinco sospechosos a los que se suman 23 investigados. El plan incluía atacar con drones armados con explosivos los alrededores de los eventos, forzar una evacuación masiva y aprovechar el pánico para disparar contra los asistentes desde puestos de francotirador.

Una "segunda ola" de drones atacaría a continuación la Casa Blanca, según los presuntos planes de los conspiradores. Su objetivo era acabar con "millonarios" y "élites capitalistas".

"Estamos preparados para detectar y responder ante quienes amenazan la vida de los ciudadanos estadounidenses y para llevarlos ante la Justicia, especialmente durante grandes celebraciones como el histórico combate de UFC 250", concluyó el director del FBI.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

En abril, el Servicio Secreto presidencial logró desbaratar el intento de un individuo de atentar contra Trump y otros miembros de su Gabinete durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) en un hotel de Washington.



Durante la campaña para las presidenciales de 2024, Trump fue además objeto de dos intentos de asesinato.



Para su 80 cumpleaños, el pasado domingo, el presidente estadounidense celebró una rocambolesca y criticada velada de combates de MMA que implicó la construcción de un gran ring octogonal con un gran graderío en los jardines de la Casa Blanca y que incluyó fuegos artificiales o el sobrevuelo de aviones de combate sobre el centro de Washington.

Trump no sabía nada

Preguntado por el incidente en la localidad francesa de Évian, en donde participa en la cumbre del G7, Trump reveló a la prensa que no sabía nada del presunto complot y que no había sido informado por Patel.

Q: Were you briefed on the attack plans for the UFC event at the White House?



TRUMP: ...



Q: The FBI thwarted an attack



TRUMP: I haven't heard about it, no. The attack I watched were the fighters. pic.twitter.com/HkCoRXPhUK — Aaron Rupar (@atrupar) June 16, 2026

"El único ataque que vi fue el de los luchadores", afirmó en respuesta a la prensa.