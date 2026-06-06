Trump nomina a Todd Blanche para fiscal general de EEUU en sustitución de Pam Bondi: fue su abogado durante años

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla en una audiencia en Washington. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha nominado a Todd Blanche como fiscal general de Estados Unidos, sustituyendo a Pam Bondi tras su destitución en abril. Blanche, que fue abogado personal de Trump en varios procesos legales, deberá ser ratificado por el Senado para ocupar el cargo de forma permanente. Durante su etapa como fiscal general adjunto, Blanche lideró investigaciones relevantes y defendió la idea de que Trump debe orientar las indagaciones del Departamento de Justicia. Su nominación genera polémica por su cercanía con Trump y por iniciativas controvertidas, como la propuesta de compensar a víctimas de supuesta persecución judicial bajo la administración Biden.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado este viernes al fiscal general interino, Todd Blanche, para sustituir de forma permanente a Pam Bondi, tras ser destituida en abril.

De esta manera, el mandatario ha hecho oficial el nuevo cargo del abogado, a falta de la ratificación del Senado, para encabezar el Departamento de Justicia.



Blanche, hasta ahora fiscal general adjunto, es considerado un aliado del presidente estadounidense que ha ejercido como abogado en diversos casos que ha afrontado el magnate republicano ante los tribunales y su mandato tiene que ser ahora ratificado por el Congreso.



El anuncio se ha conocido a través de un video difundido en X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles.

Congratulations to Todd Blanche on his nomination by President Trump to become the next Attorney General!



Todd is a friend and I look forward to continuing our work together. pic.twitter.com/xzTCpg3U2T — Susie Wiles (@SusieWiles47) June 5, 2026

Bondi fue criticada por la gestión en la publicación de los papeles del fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, y, especialmente, tras su polémica intervención ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Trump la calificó una "gran patriota" y "amiga leal", pero decidió destituirla el pasado abril.

Fue entonces cuando presentó al nuevo fiscal general interino como "una mente jurídica sumamente talentosa y respetada", mientras sus opositores consideran que durante su periodo de interinidad ha actuado más como abogado personal del presidente que como máxima autoridad judicial del país.

Como fiscal general adjunto, fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.



Antes de asumir el cargo de forma permanente, la nominación de Blanche llegará al Congreso donde la comisión judicial analizará el perfil del fiscal y posteriormente será sometido a votación en el Senado.

En la Cámara Alta los republicanos mantienen una mayoría de 53 a 47 escaños, aunque algunos miembros del partido de Trump han mostrado reticencias durante los últimos meses.

Quién es Todd Blanche

Nacido en Denver, Colorado, en 1974, Blanche inició su carrera dentro del sistema que ahora le toca dirigir. Comenzó como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York, donde llegó a ser codirector de la unidad de crímenes violentos y participó en investigaciones de fraude, corrupción y delincuencia organizada.

Tras cerca de una década en la fiscalía federal, dio el salto al sector privado y se incorporó al bufete Cadwalader, Wickersham & Taf, donde representó a figuras del entorno político como el exasesor de Trump Paul Manafort.

Su trabajo para ese último fue la puerta de entrada al círculo del mandatario. Poco después dejó el bufete para dedicarse en exclusiva a la defensa de Trump, quien estaba envuelto en una maraña de líos legales.

Lo representó en el caso de sobornos a la exactriz porno Stormy Daniels, que derivó en una condena por más de treinta cargos de falsificación de registros comerciales en Nueva York.

También estuvo a su lado en las dos investigaciones del fiscal especial Jack Smith, nombrado bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025): una sobre la interferencia en los resultados de las elecciones de 2020 y otra por haber retenido documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago. Ambos procesos fueron desestimados tras la reelección de Trump.

Una vez en la Casa Blanca, el republicano lo nominó como fiscal general adjunto, convirtiéndose en el número dos del Departamento de Justicia, antes de asumir el cargo en su totalidad tras la salida de Bondi.

"Es una oportunidad que no puedo dejar pasar", escribió a sus colegas en un correo electrónico de despedida.

En su primera rueda de prensa como sucesor de Bondi, Blanche marcó el tono de su gestión al sostener que Trump tiene el "derecho" y el "deber" de orientar las investigaciones del Departamento de Justicia.

Bajo su mandato interino, el Gobierno presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey y abrió investigaciones vinculadas a las denuncias infundadas de fraude electoral de 2020.

Blanche también encabezó la polémica iniciativa de destinar cerca de 1.700 millones de dólares para compensar a quienes el Gobierno considera víctimas de persecución judicial durante la Administración de Joe Biden, una medida que generó rechazo incluso entre senadores republicanos y que terminó siendo retirada.