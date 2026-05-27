Trump intenta sumar a Catar y Arabia a los pactos de Abraham para compensar a Israel por la falta de avances contra Irán

Los Acuerdos de Abraham, impulsados por Trump desde 2020, han consolidado la cooperación entre Israel y algunos países árabes, pero la expansión del pacto enfrenta obstáculos por la situación en Gaza y la resistencia social en los países del Golfo.

Las tensiones siguen en la región, con enfrentamientos militares entre EEUU e Irán en el Golfo y posiciones firmes de Arabia Saudí y Catar, que condicionan su adhesión al avance de la causa palestina.

Trump sugiere que incluso Irán podría sumarse a estos acuerdos, mientras enfrenta críticas internas por su gestión de la reapertura del estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní.

Donald Trump propone que Arabia Saudí y Catar se unan a los Acuerdos de Abraham para fortalecer la paz en Oriente Medio y compensar la falta de avances con Irán.

El presidente Donald Trump anunció este lunes en Truth Social que las negociaciones con Irán marchaban por buen camino. Manifestó que ambas partes debían tomarse su tiempo y hacer las cosas bien.

Aprovechó para agradecer a "todos los países de Oriente Medio su ayuda y cooperación, que mejorará y se fortalecerá al unir sus naciones a los históricos Acuerdos de Abraham". Planteó, incluso, la idea de que Irán también se uniera a ellos. "Quién sabe", añadió.

Trump resucitó los pactos para compensar a Israel y acallar las críticas recibidas desde sectores de su partido tras el fallido intento de cerrar un acuerdo para reabrir Ormuz. El plan dejaba fuera los objetivos clave del primer ministro Benjamín Netanyahu: derrocar al régimen de Teherán y eliminar la amenaza nuclear.

En paralelo, se han vuelto a producir enfrentamientos militares en el teatro de operaciones del Golfo. Este lunes, EEUU hundió dos embarcaciones iraníes que participaban en operaciones de minado en el estrecho. Irán respondió atacando a la aviación estadounidense que bombardeaba instalaciones de misiles cerca de Bandar Abbas.

En semejante contexto de inestabilidad, la cuestión de los Acuerdos de Abraham no quedó en una sutil invitación. En un mensaje posterior, Trump citó expresamente a cada uno de los mandatarios de la región e instó a que "debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, se adhirieran simultáneamente a los Acuerdos de Abraham".

Se refería ni más ni menos que a Arabia Saudí, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. En la lista también figuraban Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Baréin, que ya firmaron los acuerdos en 2020.

En un texto larguísimo se explayó describiendo las ventajas para los firmantes. "Traerán el poder, la fuerza y la paz a Oriente Medio por primera vez en 5.000 años". Luego sugirió que Arabia Saudí y Catar firmaran de inmediato para que el resto los siguiera a continuación.

El plan fallido

La presión se produce después de dar marcha atrás a un plan calificado como "desastroso" por alguno de los 'halcones' de su propio partido. Trump tiene prisa por reabrir el estrecho de Ormuz para aliviar la presión sobre la economía que ya le pasa factura de cara a las elecciones de medio término.

El sábado estuvo a punto de aceptar unas condiciones de paz con Irán muy desventajosas para Israel: reabrir Ormuz a cambio de levantar las sanciones y descongelar activos financieros iraníes en bancos extranjeros. Además, Washington y Teherán acordaban aplazar 60 días la resolución del problema nuclear.

Una de las propuestas que se consideraron fue la 'disolución' del material nuclear para reducir su enriquecimiento a niveles propios para uso civil. En la práctica, supondría que el régimen de Teherán, se quedaba con el uranio y con el control del estrecho.

De haber aceptado ese acuerdo, la situación en la región habría sido muy parecida a la que había antes de la guerra. La oposición no sólo llegó desde Netanyahu: los republicanos Ted Cruz, Lindsey Graham o Roger Wicker criticaron duramente el plan.

El buque iraní Shahid Tavassoli y una lancha rápida patrullan las aguas del Golfo en Bushehr, Irán. Rouzbeh Fouladi. Europa Press.

El secretario de Estado Marco Rubio salió en defensa de la Casa Blanca desde India, donde se encuentra en viaje oficial. "Nadie debe poner en duda el compromiso del presidente Trump en que Irán no tenga armas nucleares", señaló.

Insistió en que era absurda la idea de aceptar un plan que dejara a Teherán en una posición de fuerza. "Después de todo lo que está haciendo el presidente, eso no va a ocurrir", aseguró.

Pero Trump está atrapado en un laberinto del que no sabe cómo salir: no quiere seguir adelante con sus planes de destrucción de Irán y tampoco puede volverse atrás. Por eso ha desempolvado los Acuerdos de Abraham. Trata de reforzar su compromiso con la seguridad de Israel y restablecer la paz en la región.

Los Acuerdos de Abraham

Se llama así a una serie de pactos bilaterales entre Israel y algunos países árabes firmados en Washington en septiembre de 2020. Se gestaron durante el primer mandato del presidente Trump, quien actuó como anfitrión.

Además de Israel, los primeros firmantes fueron EAU y Baréin. Sudán se adhirió unos días más tarde y Marruecos lo hizo a finales del mismo año, tras conseguir que EEUU reconociera el 10 diciembre de 2020 la soberanía de aquel país sobre el Sáhara Occidental.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu exhiben los documentos firmados en 2020 con los ministros de Exteriores de Baréin y EAU. Tom Brenner. Reuters.

La única incorporación posterior fue la de Kazajistán, país de mayoría musulmana, que firmó a finales de 2025. No ha habido más adhesiones a los tratados a pesar de los esfuerzos del propio Trump durante su primer mandato y de su sucesor, Joe Biden.

Los motivos iniciales fueron, sobre todo, estratégicos: reforzar la posición frente a Irán, acceder a tecnología militar de última generación y formalizar relaciones entre los estados. Al tratarse de tratados bilaterales, cada uno se redactó en función de las necesidades de los firmantes.

En su momento se calificaron de "históricos" porque rompían la posición casi monolítica del mundo árabe contra Israel. La Administración Trump los 'vendió' como "el acuerdo del siglo" y el mayor logro en política exterior de las últimas décadas. Se llamaron así en honor al patriarca Abraham de las religiones cristiana, judía e islámica.

De hecho, se plantearon como acuerdos de paz. Fueron comparados con los de Camp David de 1978 en los que el presidente Jimmy Carter sentó las bases para la paz entre Egipto e Israel.

Sus defensores aseguraron que sirvieron para tender puentes entre los pueblos y para frenar la anexión israelí de Cisjordania. Sus detractores denunciaron que las cuestiones fundamentales, como el destino de Jerusalén o la causa palestina quedaron fuera de los pactos.

En la práctica, no han pasado de ser convenios bilaterales, pero sí han servido para regularizar unas relaciones que ya se mantenían de forma soterrada. El tráfico de turistas e inversores ha crecido notablemente entre Israel y algunos de los firmantes.

Los análisis señalan que los Acuerdos de Abraham han consolidado una red de cooperación económica y militar entre Israel y los firmantes que se mantiene estable a pesar de las tensiones regionales. También han alimentado conflictos internos y rechazo social en varios de estos países como consecuencia de la situación en Gaza.

Las joyas de la corona

En el mensaje de este lunes, el presidente Trump sugería que Arabia Saudí y Catar debían firmar ya. Estas son las dos joyas que adornarían los acuerdos para formar un frente común, sólido y estable ante un Irán que se resiste a caer.

Sin embargo, es muy improbable que esto ocurra: las relaciones de la región con Israel han empeorado desde que arrasó Gaza tras los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Además, el ataque conjunto a Irán provocó represalias de Teherán contra los vecinos del Golfo.

Riad ha reiterado muchas veces que solo aceptaría un pacto si existiera una vía clara hacia la creación de un Estado Palestino. Funcionarios de Catar también afirmaron que Doha no tiene planes de unirse actualmente a los Acuerdos de Abraham. Cualquier compromiso catarí con Israel se centraría en la "resolución de la cuestión palestina", señaló uno de ellos a The New York Times.

"Es una esperanza atada a una galaxia muy, muy lejana, en lugar de a las nuevas realidades del Golfo", apuntó Aaron David Miller, exnegociador para Oriente Medio y actual miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. "Los países del Golfo que se acerquen a Israel tras sus acciones en Cisjordania, Gaza y el Líbano se expondrían a una fuerte reacción pública en su contra", concluyó.

Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham, muy crítico con el plan de paz para Irán del domingo, calificó la propuesta de Trump de ampliar los Acuerdos de Abraham como "simplemente brillante. El cambio más significativo en Oriente Medio en miles de años". Es posible que, en este momento, Trump se conforme con tranquilizar a los suyos.