Trump cancela su agenda pública y la prensa de EEUU apunta a que está preparando un nuevo ataque contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante un mitin en Suffern, Nueva York. Kena Betancur EFE Estados Unidos

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump cancela su agenda pública y no asistirá a la boda de su hijo debido a su compromiso con Estados Unidos en plena crisis con Irán. Medios estadounidenses señalan que la administración Trump prepara una nueva ronda de ataques contra Irán, y miembros del ejército han cancelado planes ante esta posibilidad. Continúan las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto, centradas en un texto de 14 puntos propuesto por Teherán. Trump asegura que Irán nunca tendrá un arma nuclear y afirma que el conflicto "se resolverá pronto", mientras mantiene amenazas de intervención militar en Cuba.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que no acudirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., que tendrá lugar este fin de semana en Bahamas, debido a su "amor" por Estados Unidos.

El mandatario ha indicado que no puede dejar sus obligaciones debido a su "compromiso" con su país, mientras transcurre la guerra con Irán y su Gobierno sigue amenazando a Cuba.

"Aunque deseaba enormemente estar con mi hijo, Don Jr., y con su futura esposa, Bettina, las circunstancias relativas al Gobierno, así como mi amor a los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo", ha escrito el presidente en su red social Truth.

Para Trump, es "importante permanecer en Washington, D.C., en la Casa Blanca, durante este importante periodo de tiempo". Aún así, zanja el mensaje con un "¡Felicidades a Don y a Bettina!".

Un día antes, Trump había asegurado que intentaría asistir a la boda que calificó como un "evento privado, muy pequeño", pero que no era "un buen momento, debido a Irán y otros asuntos".

Según la cadena CNN, la boda tendrá lugar este fin de semana en una pequeña isla de Bahamas, con una lista de invitados muy exclusiva compuesta por unos 50 familiares y amigos de la pareja.

"Es una situación en la que no tengo nada que ganar: si asisto, me destrozan, si no asisto, me destrozan las 'noticias falsas'", respondió el presidente a las preguntas de la prensa en el Despacho Oval.

El primogénito del presidente y la modelo Bettina Anderson se comprometieron a finales de 2025 en el retiro presidencial de Camp David. El propio Trump anunció la buena nueva en un evento navideño en la Casa Blanca.

Esta suspensión de la agenda del presidente llega cuando varios medios de Estados Unidos apuntan a un posible nuevo ataque por parte de los estadounidenses contra Irán.

La cadena estadounidense CBS, reveló que, según varias fuentes con conocimiento directo de la planificación de la Casa Blanca, la administración Trump ya estaría preparando el viernes una nueva ronda de ataques contra Irán.

Algunos miembros del ejército y de la inteligencia estadounidense también habrían cancelado sus planes para el fin de semana ante la posibilidad de que hubiera ataques a Irán, según cuentan las fuentes consultadas por la cadena.

Las negociaciones continúan

Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen. De hecho, los contactos entre diplomáticos en relación a las negociaciones de paz se han multiplicado en las últimas horas.

De esta forma las conversaciones entre los ministros de Exteriores de Catar, Turquía, Irak y Omán y su homólogo iraní se han sucedido en un intento de facilitar un acuerdo.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó el jueves que Teherán sopesa actualmente una nueva propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.



El diplomático indicó que ambas partes trabajan sobre un texto de 14 puntos que presentó Irán hace varias semanas y que se han realizado varias rondas de “intercambio de mensajes” en busca de una fórmula que satisfaga a ambos países.

Estas negociaciones se están centrando en el fin de la guerra en todos los frentes, también en Líbano, cuentan desde Irán. Aun así, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se pospondrán para una fase posterior a un posible acuerdo de paz.

La guerra se resolverá pronto, según Trump

En esta línea, el presidente Trump aseguró este viernes que Irán "nunca tendrá un arma nuclear" y que el conflicto "se resolverá pronto", durante un discurso ante simpatizantes en Suffern, en el estado de Nueva York.

"Los hemos parado. Nunca van a tener un arma nuclear, y vamos a terminar con esto pronto. Se resolverá pronto", afirmó.

El mandatario también indicó que con la operación que comenzó el 28 de febrero, van a garantizar que "el principal patrocinador del terrorismo", no consiga armas nucleares. "No tendrán nunca un arma nuclear, y lo saben", recalcó.

Asimismo, Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.