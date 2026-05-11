Nick Fuentes, el agitador que capta el voto de los jóvenes 'ultra' en EEUU con críticas a Trump y elogios a Hitler

El impacto de Fuentes no se mide en votos, sino en su capacidad para desplazar el debate público y mover el marco ideológico de la derecha estadounidense.

Fuentes critica a Trump por no haber cumplido las expectativas de la derecha radical, posicionándose como una alternativa que busca influir institucionalmente y organizarse a largo plazo.

Su éxito se basa en un formato largo, repetitivo y sin filtros, logrando recaudar cerca de un millón de dólares de seguidores leales tras ser vetado de plataformas como YouTube y Facebook.

Nick Fuentes ha construido una comunidad política joven y radicalizada en EEUU mediante un programa de streaming autofinanciado, con discursos antisemitas y elogios a Hitler.

El directo empieza tarde. A veces media hora. A veces dos. Durante ese tiempo, la pantalla encadena paisajes, iconografía cristiana, fragmentos antiguos del programa y música electrónica que se repite hasta volverse hipnótica.

Cuando aparece Nick Fuentes, el escenario ya está construido: traje oscuro, escritorio vacío, luz cálida. Se sienta y empieza a hablar. Sin cortes, sin invitados, sin mediación.

El tono es serio, casi ceremonial. La puesta en escena remite más a un comentarista tradicional que a un creador digital, pero el contenido rompe con ese formato.

Al otro lado, miles de espectadores no solo miran. También pagan. En el último año, más de 11.000 seguidores le donaron cerca de 900.000 dólares, convirtiendo el programa en algo más que un show: una comunidad financiada por sí misma.

Ese formato —largo, repetitivo, sin filtros— es el núcleo de su proyecto. Desde ahí ha construido una comunidad política muy cohesionada, sostenida sin intermediarios y capaz de influir en el debate público incluso después de ser expulsado de plataformas como YouTube.

No es solo un provocador. Es alguien que está intentando convertir su audiencia en poder.

De activista conservador a ideólogo personal

El origen de Fuentes no es excepcional. Estudiante de Ciencias Políticas en Boston, alineado con el auge de Donald Trump, su perfil encajaba en el conservadurismo juvenil estadounidense. El punto de inflexión llegó en 2017.

Fuentes participó entonces en la manifestación supremacista de Charlottesville, una protesta de la extrema derecha que terminó con disturbios y la muerte de una manifestante. El ecosistema se reorganizó tras ello en Internet.

Fuentes dejó la universidad, convirtió el streaming en su actividad profesional principal y radicalizó su discurso hasta posiciones explícitas: antisemitismo como eje estructural, elogios a Hitler y negación del Holocausto.

El cambio clave no es ideológico. Entiende que ya no es necesario entrar en el debate público, sino construir uno propio.

Don't show me pictures of white people getting beaten up by black people.. Show me the Hitler edit. pic.twitter.com/LLTp3wjEor — 🌵☀️ (@DelGroyp) November 2, 2023

De la provocación inicial pasa a un modelo basado en repetición y estructura: ordena argumentos, fija temas y construye una narrativa reconocible.

Frente a figuras dependientes de la visibilidad mediática, desarrolla un sistema autosuficiente basado en una audiencia recurrente que comparte un mismo marco interpretativo.

Esa base tiene un rasgo generacional: una derecha joven, formada en internet, menos vinculada al Partido Republicano y más abierta a posiciones antes marginales.

En muchos casos conecta con una sensación de desplazamiento —especialmente entre los hombres jóvenes— que perciben pérdida de estatus económico y cultural.

Fuentes no solo ofrece una explicación, sino un marco en el que esa frustración adquiere sentido político.

Ese marco no solo se opone a la izquierda, sino también a los límites del propio trumpismo. Parte de su audiencia no ve a Trump como un punto de llegada, sino como un intento fallido.

Fuentes amplía así la idea de traición política: no solo las élites tradicionales, también quienes prometieron combatirlas sin lograrlo. No se posiciona como heredero, sino como alternativa.

Su discurso incorpora objetivos —organización, influencia institucional, construcción a largo plazo— y los traslada a su audiencia.

Fuera de las plataformas, dentro del sistema

A medida que su discurso se radicaliza, Fuentes pierde acceso a YouTube, Facebook y sistemas de monetización convencionales, quedando fuera de la infraestructura que concentra la atención en internet.

No es una salida voluntaria: es el resultado de vetos progresivos ligados a su contenido. Pero con un efecto limitado.

En lugar de desaparecer, reconstruye su actividad en plataformas más pequeñas —DLive, Cozy.tv y finalmente Rumble—, donde puede emitir sin restricciones. Ese desplazamiento funciona más como una reubicación que como una exclusión.

Fuera del circuito principal, pierde alcance masivo, publicidad y algoritmo. A cambio, construye una audiencia mucho más reducida pero más constante. El crecimiento deja de depender de la visibilidad y pasa a depender de la lealtad.

Ahí es donde America First deja de ser solo un programa y se convierte en la pieza central de su ecosistema.

Emite durante horas, combina monólogo con participación pagada y genera una relación más intensa que la de un creador convencional. Los "superchats" permiten intervenir en directo y ordenan la comunidad: quien paga más, aparece más y gana peso.

Ese diseño sostiene discurso, jerarquía y financiación. Entre 2025 y 2026, donantes le enviaron cerca de un millón de dólares, concentrados en pocos usuarios.

No necesita millones de seguidores. Le bastan unos miles que vuelvan, paguen y se mantengan dentro.

A partir de ahí, el sistema se despliega en dos niveles: uno cerrado, donde se concentra la comunidad y la financiación; y otro abierto, donde fragmentos del programa circulan en redes donde él no tiene presencia directa.

La relación no es de afinidad, sino de jerarquía. Ridiculiza a sus seguidores, corrige sus intervenciones y fija límites. Parte de su audiencia establece además un vínculo personal: lo perciben como alguien que articula su frustración y la valida.

El resultado es un sistema que integra contenido, comunidad y financiación, capaz de sostenerse fuera de las plataformas que antes filtraban la influencia.

Romper con Trump para ir más allá

Fuentes ya no opera solo como comunicador. Intenta construir base. Su entorno tuvo presencia en momentos clave del ciclo político reciente, especialmente tras las elecciones de 2020 y en la constelación de grupos que rodearon el Capitolio el 6 de enero.

Su aparición junto a Donald Trump en Mar-a-Lago en 2022 lo convirtió en un problema público para el Partido Republicano. Obligó a dirigentes a posicionarse sobre una figura que hasta entonces podían ignorar.

En paralelo, redefine su relación con el trumpismo. No lo abandona; lo desplaza. Acusa a Trump de haber fallado a su base y de no haber traducido su retórica en cambios estructurales.

Ocupa así un espacio específico: el de quienes consideran que el trumpismo no es excesivo, sino insuficiente.

Su discurso introduce objetivos concretos: construir base, influir en instituciones y actuar a largo plazo. Insiste en infiltrarse en estructuras existentes, ocultar posiciones cuando sea necesario y priorizar resultados sobre visibilidad. De comentar la política a intervenir en ella.

Sus seguidores, los 'Groypers', funcionan como un entorno donde se ensaya organización. No hay estructura formal, pero sí identidad, dirección y objetivos compartidos.

Su capacidad electoral sigue siendo limitada. Pero su impacto no se mide solo en votos, sino en desplazamiento: en qué ideas entran en el debate y hasta dónde se mueve el marco de la derecha. No busca ser el nuevo Trump. Solo influir en el próximo.