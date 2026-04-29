El 'selfie' de Cole Allen minutos antes de intentar asesinar a Donald Trump en la Cena de Corresponsales

El selfi que Cole Allen se tomó 30 minutos antes del intento de magnicidio de Trump. Departamento de Justicia

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Las claves Generado con IA Cole Tomas Allen se tomó un selfie en su habitación de hotel media hora antes de intentar asesinar a Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El acusado estaba armado con una escopeta, una pistola, cuchillos, dagas y una gran cantidad de munición, todo adquirido legalmente en California. Allen intentó acceder al salón donde estaban Trump y su gabinete, disparó su escopeta y fue reducido por el Servicio Secreto tras recibir cinco disparos, resultando con una lesión menor. La Fiscalía federal considera que las acciones de Allen fueron premeditadas y violentas, por lo que pide que permanezca detenido hasta el juicio, enfrentándose a posibles penas de cadena perpetua.

Cole Tomas Allen se tomó un selfie media hora antes de intentar asesinar a Donald Trump y otros miembros de su Administración, "priorizados de mayor rango a menor", en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

"Aproximadamente a las 8:03 p. m., mientras estaba de nuevo dentro de su habitación de hotel, el acusado utilizó su teléfono celular para tomarse una fotografía en el espejo", recoge el memorando presentado este miércoles por la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, que pide "mantener al acusado detenido hasta el juicio".

Pirro argumenta que "las acciones del acusado fueron premeditadas, violentas y calculadas para causar la muerte" y que, "considerando los factores legales pertinentes, no existe ninguna condición o combinación de condiciones que garantice razonablemente la seguridad de otras personas o de la comunidad si el acusado fuera puesto en libertad".

El Departamento de Justicia incluyó en el documento nuevas imágenes del sospechoso, acusado este lunes de tenencia de armas de fuego durante un delito violento, transporte de un arma de fuego en comercio interestatal con intención de cometer un delito grave e intento de asesinato del presidente de Estados Unidos.

"Los delitos de los que se le acusa se encuentran entre los más graves del Código de los Estados Unidos, y las pruebas de su culpabilidad son abrumadoras", arranca el memorando de la Fiscalía de Washington, que recuerda que el acusado "se enfrenta a una posible pena de cadena perpetua y a una pena mínima obligatoria de diez años consecutivos a cualquier otra condena impuesta".

Allen ocupaba una habitación de la décima planta del Hotel Hilton de Washington, preparado el pasado sábado para albergar la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la primera a la que Trump había decidido asistir como presidente.

El presunto tirador se alojó la víspera en el hotel sin levantar sospechas, y eso que, según el memorando del Departamento de Justicia, "estaba armado con una escopeta de acción de bombeo calibre 12, una pistola calibre .38, múltiples cuchillos y dagas, y una cantidad significativa de munición para recarga".

Según la reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, "poco después de las 8:30 p. m., el acusado se acercó a un punto de control de seguridad del Servicio Secreto ubicado en el nivel Terrace del hotel (...) Antes de acercarse al control, el acusado se deshizo de un abrigo negro largo que ocultaba una escopeta de acción de bombeo calibre 12".

"Luego atravesó corriendo uno de los detectores de metales y se dirigió hacia las escaleras que llevaban al salón donde se encontraban el presidente y miembros de su familia y gabinete", prosigue el memorando. "Mientras lo hacía, sostenía la escopeta con ambas manos en posición elevada y paralela al suelo".

"Un agente del Servicio Secreto observó al acusado disparar en dirección a las escaleras. El agente y otras personas escucharon el disparo. El agente sacó su arma de servicio y disparó cinco veces contra el acusado. Este cayó al suelo, fue reducido por las fuerzas del orden y arrestado. Sufrió una lesión menor en la rodilla, pero no recibió disparos", sostiene el escrito.

"En el momento de su arresto, el acusado portaba una escopeta Mossberg calibre 12 con un cartucho disparado en la recámara y ocho cartuchos sin disparar en el tubo cargador", añade la Fiscalía de Washington, que ofrece contexto a la imagen que Trump compartió en Truth Social en la noche del sábado, en la que Allen aparece tumbado bocabajo, maniatado y sin camiseta.

"Otros seis cartuchos estaban adheridos con velcro a la escopeta en un portamuniciones desmontable, y llevaba diez cartuchos adicionales en una pequeña bolsa de cuero. También tenía una pistola Rock Island Armory 1911 calibre .38 cargada con diez rondas, además de dos cargadores adicionales con nueve rondas cada uno", asegura la Fiscalía, que confirma que Allen adquirió las armas "legalmente" en California.

"Asimismo, portaba dos cuchillos, cuatro dagas, varias fundas, herramientas como alicates de punta fina y cortadores de alambre, y un teléfono Samsung", recoge el memorando, que adjunta las imágenes de las armas incautadas que Pirro, el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, mostraron por primera vez este lunes en rueda de prensa.

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