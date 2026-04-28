Carlos III 'el Reconciliador': viaja para restaurar las relaciones EEUU-Reino Unido rotas por el choque entre Starmer y Trump

La agenda incluye homenajes a las víctimas del 11-S en Nueva York y actividades medioambientales en Virginia, además de la polémica por la relación de Andrew Mountbatten-Windsor con el caso Epstein.

Carlos III pronunciará un discurso en la Cámara de Representantes y participará en una cena de gala en la Casa Blanca, siendo el segundo monarca británico en hablar ante el Congreso estadounidense.

El viaje coincide con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia y se ve afectado por el reciente intento de asesinato contra Trump.

Carlos III y Camila inician una visita de Estado a EE.UU. para restaurar la deteriorada relación entre ambos países, marcada por tensiones entre Trump y Starmer.

Los monarcas británicos, Carlos III y Camila, han comenzado su visita de Estado más compleja a Estados Unidos. El Rey tiene por delante la tarea de recomponer la 'relación especial' entre EEUU y Reino Unido en un contexto marcado por los agrios desencuentros entre el presidente Donald Trump y el primer ministro Keir Starmer.

La visita, la más importante del reinado del rey Carlos hasta la fecha y la primera de un monarca británico en 20 años, tiene como marco la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Sin embargo, se ha visto ensombrecida por el intento de magnicidio contra Trump en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

El día más importante de la visita será este martes, cuando Carlos pronunciará un discurso en la Cámara de Representantes ante la clase política estadounidense por la mañana y atenderá una cena de gala en la Casa Blanca durante la noche.

Aunque el viaje lleva preparado desde hace meses, el monarca de 77 años y que todavía se encuentra convaleciente del cáncer no ha podido desligarse de la crisis política que atraviesan ambas naciones. Las tensiones entre Trump y Starmer se han exacerbado desde el comienzo de la guerra con Irán, al negarse el británico a colaborar militarmente.

Además, el atentado contra la gala del sábado ha obligado a revisar la planificación de la agenda real. El palacio de Buckingham, no obstante, ha confirmado que se mantendrán los principales eventos. Carlos se convertirá así en el segundo monarca británico que hable en la sede del poder legislativo estadounidense, tras su madre Isabel II.

"El Rey y la Reina expresan su profunda gratitud hacia todos los que han trabajado a buen ritmo para asegurarse de que sea posible, y esperan con expectación que la visita transcurra como planeado", ha declarado un portavoz de Palacio.

El tercer día de la visita real les llevará hasta Nueva York, donde realizarán un homenaje a los fallecidos en los atentados del 11 de septiembre de 2001, una tragedia de la que este año se celebra el 25 aniversario. La reina Camila también participará en la celebración del centenario del personaje de literatura infantil Winnie the Pooh.

El último día se reservará para que los reyes visiten Virginia y se reúnan con conservacionistas de la naturaleza, como guiño a la defensa del medioambiente que ha desarrollado Carlos de Inglaterra a lo largo de su carrera.

Té con el presidente

La visita de Estado de Donald Trump a Reino Unido el año pasado sirvió para demostrar la fascinación del presidente estadounidense por la corona británica. El mandatario, que describe al monarca como un "gran hombre", ha recibido a Carlos y Camila junto a su esposa Melania en la Casa Blanca, donde han tomado el té como primer acto oficial.

Trump "es un gran realista (royalist)", explicaba el biógrafo de la Casa Real, Robert Hardman, a la agencia Reuters. "Puede que tenga cierto punto de vista sobre el gobierno británico, pero la corona es algo completamente diferente y es un gran fan de todo ello. Adoraba a la reina Isabel II y es un gran fan de Carlos III. Para él, este es un gran momento".

La relación con el gobierno laborista de Starmer, por el contrario, se ha erosionado desde el comienzo de la segunda legislatura de Trump. En 2025, el presidente visitó Reino Unido en dos ocasiones y fue agasajado con un banquete en el Palacio de Windsor, una experiencia que calificó de "maravillosa".

El rey Carlos III recibe a Trump en Windsor. Reuters

En aquel momento, las tensiones con las autoridades británicas eran menores. Se centraban en los molinos aerogeneradores construidos junto a los campos de golf que posee Trump en Turnberry, Escocia, una de las bestias negras del mandatario.

Las fricciones se dispararon a comienzos de 2026, con la tensión entre EEUU y la OTAN a tenor de las ambiciones estadounidenses sobre Groenlandia. Trump despreció la participación de tropas británicas en Afganistán, afirmando que se habían mantenido "lejos del frente".

La sociedad británica reaccionó con indignación, ya que más de 450 soldados británicos fallecieron como parte de la coalición liderada por EEUU en suelo afgano. Carlos III ha estado interpretando este papel de 'reconciliador' desde entonces, indicando a Trump mediante un mensaje que sería preferible que se disculpara.

Pero si ha demostrado deferencia ante Carlos III, el estadounidense no ha dejado de referirse a Starmer con desprecio, del que ha dicho que "no es ningún Churchill". La negativa del premier a apoyar la operación 'Furia Épica' con sus bases aéreas y a contribuir militarmente a la reapertura del estrecho de Ormuz ha llevado a Trump a calificarlos de "antiguo aliado".

El último escalón ha tenido que ver con el correo del Pentágono en el que se barajaban represalias contra determinados países miembros de la OTAN, en particular España y Reino Unido. Este correo planteaba que EEUU podría revisar como castigo su postura sobre las Malvinas. El presidente de Argentina, Javier Milei, aprovechó para reclamar las islas.

El precedente de la crisis de Suez

La Casa Real británica también aporta incomodidad al encuentro. Varias víctimas de la red de explotación liderada por el magnate Jeffrey Epstein habían solicitado reunirse con los monarcas a causa de la relación de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano de Carlos III, con la red.

Además de la relación de Andrés, despojado de su título de Príncipe por el escándalo, el gobierno Starmer también ha tenido que dar explicaciones por la designación de Peter Mandelson como embajador en EEUU. Este socio de Epstein está siendo investigado por filtrar presuntamente información confidencial al magnate.

Sin embargo, Buckingham ha descartado que Carlos y Camila vayan a reunirse con las víctimas, aduciendo que varias de ellas se encuentran todavía inmersas en casos judiciales que podrían verse afectados por su intervención.

Isabel II y Dwight Eisenhower.

Con todo, hay quien traza paralelismos con el viaje que realizó la madre del actual monarca, Isabel, en 1957. Ocurrió en el punto más dramático de las relaciones atlánticas tras la crisis de Suez, un año después de que fuerzas británicas, francesas e israelíes se tuvieran que retirar de Egipto por presión de Estados Unidos.

La sociedad estadounidense quedó prendada entonces con la joven reina, que venció las resistencias del presidente Dwight Eisenhower. "El respeto que le tenemos a Reino Unido se cristaliza en el afecto que tenemos por la Familia Real, que nos honra tanto al visitar nuestra tierra", pronunció el entonces inquilino de la Casa Blanca.

Esta sintonía marcó el rumbo para la 'relación especial' que han mantenido ambas naciones, una demostración de "poder blanco" que Carlos III tiene ahora el reto de reeditar.