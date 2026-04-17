El ICE pone en libertad a Marie-Thérèse Ross, la francesa de 86 años que viajó a EEUU para casarse con su antiguo novio

Las claves

Las claves Generado con IA Marie-Thérèse Ross, francesa de 86 años, fue liberada en EEUU tras ser detenida por el ICE por exceder su estancia legal. Ross viajó a Estados Unidos en 2025 para casarse con un antiguo novio estadounidense, a quien conoció en los años 50. Tras la muerte de su esposo en enero de 2026, fue arrestada mientras resolvía asuntos de sucesión y su caso generó polémica en Francia por su edad y el trato recibido. El gobierno francés intervino para lograr su liberación, criticando los métodos del ICE y recordando que podía solicitar la residencia como esposa de un estadounidense.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este viernes que la francesa octogenaria que llevaba detenida desde el 1 de abril por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha sido liberada y se encuentra en Francia.



Barrot explicó, en declaraciones a la prensa durante una visita a Montpellier, que Marie-Thérèse Ross-Mahé, de 86 años, se encuentra desde esta mañana en Francia, algo que dijo es "fuente de satisfacción", recoge Efe.

"Lo esencial es que esté de vuelta en Francia, y eso nos satisface plenamente", subrayó el jefe de la diplomacia francesa cuando se le preguntó por las condiciones de su arresto y de su mantenimiento en detención, que han causado polémica en Francia teniendo en cuenta su edad.

Sin querer entrar en su caso, Barrot recordó que ya se ha pronunciado en el pasado sobre la acción del ICE y sobre sus métodos de actuación que "han suscitado nuestra preocupación", en particular por el uso de la violencia.



Según las autoridades estadounidenses, Ross-Mahé había sido detenida porque había superado el plazo de los 90 días de estancia en el país sin visado.



Desde Francia, uno de sus hijos se quejó de que el ICE no había informado a la familia de ese arresto, y sólo se enteraron cuando funcionarios consulares franceses le hicieron una visita. También de que hubiera sido esposada y conducida a un centro de detención de Luisiana.



La anciana francesa se casó en abril de 2025 con un antiguo soldado estadounidense al que había conocido en los años 1950 cuando él estaba destinado en una base de la OTAN de Saint Nazaire (noroeste de Francia), donde ella trabajaba como secretaria.



Al casarse el pasado año dejó Francia y se instaló en Estados Unidos con él, pero el marido murió en enero de 2026. A partir de ahí, tenía intención de volver a Francia una vez hubiera resuelto los asuntos vinculados a la sucesión, pero fue detenida.



El consulado y el gobierno francés se movilizaron cuando tuvieron conocimiento para conseguir su liberación.



El asunto ha provocado controversia no sólo por la edad de la mujer, sino también por los métodos utilizados por el ICE contra ella, teniendo en cuenta que como esposa de un estadounidense podía solicitar la residencia permanente.