El Pentágono amenaza a Irán con reanudar los ataques si no hay acuerdo: "Mantendremos el bloqueo el tiempo necesario"

Las claves

Las claves Generado con IA El Pentágono advierte a Irán que reanudará los ataques si no se alcanza un acuerdo de paz durante el alto el fuego temporal. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval sobre Irán, controlando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y otras zonas estratégicas. El Pentágono amenaza con bombardear infraestructuras energéticas iraníes si Teherán no accede a negociar. Más de 10.000 efectivos y decenas de buques y aeronaves participan en la operación de bloqueo cerca de las costas iraníes.

El Pentágono elevó este jueves la presión sobre Irán para que se avenga a llegar a un acuerdo de paz con EEUU durante el actual alto el fuego temporal.

"Mantendremos el bloqueo naval el tiempo que sea necesario", señaló este jueves Dan Caine, el jefe del Ejército, en una rueda de Prensa en la que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó a Teherán con nuevos ataques si no elige un "futuro próspero" y se sienta a negociar.

En concreto, el jefe del Pentágono aseguró que el Ejército estadounidense bombardeará las infraestructuras energéticas de Irán si no acepta un acuerdo.

"Mientras se recuperan de los daños, nosotros nos hacemos más fuertes. Solo cuentan con lo que ya tienen", ha presumido, subrayando la supuesta incapacidad de Teherán para rearmarse.

El Pentágono proclamó este jueves el control del tráfico en el paso de Ormuz, donde ha obligado a trece embarcaciones que navegaban por la zona a darse la vuelta, sin que haya tenido por el momento que proceder al abordaje de ningún buque.

"La Armada de Estados Unidos controla el tráfico que atraviesa el estrecho porque tenemos medios reales y capacidades reales, y estamos llevando a cabo este bloqueo con menos del 10% del poder naval de Estados Unidos. Las cifras son claras: estamos utilizando el 10% de la Marina más poderosa del mundo, e Irán tiene el 0% de su Marina", ha afirmado Hegseth.

El secretario de Guerra de Trump advirtió que EEUU usará la fuerza si es necesario para hacer cumplir el bloqueo marítimo a Irán, que según aclaró el mando militar, va más allá del estrecho de Ormuz y se extiende a acciones contra la "flota oscura" que transporta crudo iraní en otras zonas como el Pacífico.

"Los buques que transiten hacia o desde puertos iraníes serán abordados para su interdicción e incautación: den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no cumplen este bloqueo, usaremos la fuerza", señaló Caine.

Bloqueo naval a Irán

Según explicó, esta acción "es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del estrecho de Ormuz" y añadió que "la aplicación de esta medida tendrá lugar dentro de las aguas territoriales iraníes y en aguas internacionales".

Agregó que EEUU, "mediante operaciones y actividades en otras áreas de responsabilidad, como el Pacífico, perseguirá activamente cualquier buque con bandera iraní o cualquier buque que intente proporcionar apoyo material a Irán".

Caine reveló que "más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores, con el respaldo de más de una docena de buques y decenas de aeronaves" participan en esta operación cerca de las costas de la República Islámica.

"Cualquier barco que cruce el bloqueo haría que nuestros marineros ejecutaran tácticas preplanificadas diseñadas para usar la fuerza contra ese buque y, si fuera necesario, abordarlo y tomar el control. Eso incluye una serie de opciones de fuerza gradual, que pueden incluir disparos de advertencia, entre otras", añadió.

En la misma rueda de prensa, el secretario de Guerra, Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para reanudar los ataques si Teherán no llega a un acuerdo de paz con Washington durante el actual alto el fuego temporal.

El próximo miércoles se cumple el plazo de dos semanas para el alto el fuego, supeditado a la apertura durante el estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad, la capital de Pakistán.