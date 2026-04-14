Trump rompe con Meloni, su gran aliada en Europa por su enfrentamiento con el Papa e Irán: "La inaceptable es ella"

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump rompe con Giorgia Meloni tras su crítica al enfrentamiento del expresidente estadounidense con el Papa León XIV y su inacción ante la crisis en Irán. Trump acusa a Meloni de no preocuparse por la amenaza nuclear iraní y de querer que Estados Unidos asuma el liderazgo en la OTAN y la defensa energética europea. Las declaraciones de Trump han generado críticas tanto en Italia como en Estados Unidos, incluyendo a líderes políticos, la Conferencia de Obispos Católicos y antiguos aliados republicanos. El Papa León XIV respondió reafirmando su postura pacifista y defendiendo que el corazón de Dios está con los humildes y no con los poderosos o arrogantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca ahora distancia con su aliada en Europa Giorgia Meloni.

Al republicano no le ha gustado que la primera ministra italiana criticara su enfrentamiento con el papa León XIV y, de paso, ha cargado contra su inacción en la guerra de Irán.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera y preguntado sobre la reacción de Meloni, quien calificó de "inaceptables" sus críticas al Papa, Trump fue tajante: "Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad".

Trump volvió a arremeter contra el pontífice de quien dijo que "no entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando". "No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado"., ha subrayado.

El republicano arremete contra la que era su mayor aliada en Europa, tras la caída de Orban, por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que "Estados Unidos haga el trabajo por ella".

"Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa", sentenció Trump, tras confirmar que Meloni y él no hablan "desde hace mucho tiempo".

"¿A ustedes les gusta el hecho de que su presidenta no esté haciendo nada para obtener el petróleo? ¿Le gusta a la gente? No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué", declaró un enfadado Trump.

"No quiere ayudarnos con la OTAN"

El presidente de EEUU justificó este distanciamiento porque, según él, Meloni "no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba".

"Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada", afirmó.

Trump volvió a defender que Europa "se está destruyendo a sí misma desde el interior" con sus políticas energéticas".

"Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto", afirmó.

En este sentido, preguntado por el diario italiano, reveló haber solicitado a Italia el envío de dragaminas a la zona, sin éxito. "He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel", concluyó.

Críticas a su choque con el Papa

El enfrentamiento de Trump con el Papa, tras calificar de "inaceptable" su amenaza a Irán de "eliminar toda su civilización", no solo ha sido criticado por Meloni sino por otros dirigentes europeos como Pedro Sánchez, la oposición italiana, autoridades y obispos de EEUU e incluso a nivel interno de figuras del Partido Republicano.

Meloni califica de "inaceptables" las palabras de Trump hacia el Papa León XIV

La secretaria del Partido Demócrata italiano, Elly Schlein, afirmó que atacar al Papa por su llamado a la paz es “un acto muy grave” y tachó de “arrogancia” las palabras de Trump, expresando su “plena solidaridad” con el Pontífice.

Otro aliado de Trump, el líder de la Liga Italiana Matteo Salvini consideró que atacar a un “símbolo de paz y guía espiritual” no era “ni útil ni inteligente” y, sin nombrar a Trump directamente, defendió la figura del papa.

En EEUU, la Conferencia de Obispos Católicos, encabezada por el arzobispo Paul S. Coakley, calificó los comentarios de Trump como “inapropiados y divisivos” y rechazó que el Papa sea tratado como “rival político”.

La excongresista republicana Marjorie Taylor Greene, vieja aliada de Trump, rechazó públicamente también sus ataques al Papa y dijo que “denunciaba” sus palabras, pidiendo que se frenara ese tipo de lenguaje.

Lejos de amedrentarse, el Papa, quien el lunes señaló que "no tiene miedo" a Trump y que seguiría "hablando contra la guerra”, volvió a lanzar otro mensaje contra el republicano.

León XIV ha afirmado este martes que "el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras". Sin embargo, ha añadido en una publicación en X que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día".