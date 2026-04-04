El drama de Angela, la abuela que pasó 5 meses en la cárcel en EEUU porque una IA confundió su rostro con el de otra persona

El caso ha generado críticas sobre los riesgos del uso policial de la inteligencia artificial, y los abogados de Lipps consideran presentar una demanda por violación de derechos civiles.

Pruebas bancarias demostraron que Lipps estaba en Tennessee en el momento del crimen, lo que permitió desestimar finalmente los cargos y liberarla en Nochebuena.

La policía de Fargo dependió de tecnología de IA de una agencia vecina para vincular a Lipps con delitos de fraude bancario cometidos a más de 1.600 kilómetros de su residencia.

Angela Lipps, una abuela de 50 años, pasó cinco meses en prisión en EEUU tras ser identificada erróneamente por un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial.

El caso de Angela Lipps se ha convertido en uno de los ejemplos más inquietantes de los riesgos del uso de la inteligencia artificial por parte de la Policía y el sistema judicial. Esta abuela de 50 años es una ciudadana común que terminó pasando cinco meses en prisión por un error tecnológico.

El drama empezó en julio, después de que la Policía utilizara una herramienta de reconocimiento facial con inteligencia artificial para vincularla con delitos cometidos en Dakota del Norte. Fue arrestada el 14 de julio en base a una orden emitida por el Departamento de Policía de Fargo.

Meses antes, esta ciudad situada a más de 1.600 kilómetros de la casa de Lipps en Tennessee había sufrido varios casos de fraude bancario, un patrón repetido también en sus alrededores, según informó la Policía.

El sistema de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial señaló el rostro de Lipps como una coincidencia con el de una sospechosa. A partir de ahí, la maquinaria judicial se puso en marcha hasta llegar a la mujer, madre de tres hijos y abuela de cinco.

El jefe del Departamento de Policía de Fargo, Dave Zibolski, admitió a la cadena estadounidense CNN que en el proceso se utilizaron mecanismos de identificación de IA, aunque también "se hizo una investigación adicional independiente" para ayudar a la identificación de la sospechosa.

Logotipo de la policía de West Fargo. West Fargo Police

En todo caso, el propio Zibolski, en una rueda de prensa realizada el pasado martes ha explicado que "se cometieron errores". Alegó que estos estaban relacionados con la dependencia de su departamento de Policía del uso de la información del sistema de IA de una agencia vecina.

"En cierto momento, nuestra agencia asociada en West Fargo adquirió su propio sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial, del cual no estábamos al tanto a nivel ejecutivo, y no hubiéramos permitido que se utilizara. Desde entonces está prohibido", aseguró.

El jefe de policía declaró además que la policía de Fargo ya no "enviará ni utilizará información" del sistema de IA de West Fargo porque "es su propio sistema. No sabemos cómo funciona ni cómo se supervisa".

El error que desencadenó todo

La detención de Lipps se debió a una similitud con la persona que la policía buscaba por el citado fraude en las cuentas bancarias.

El Departamento de Policía de West Fargo ha informado a diferentes medios estadounidenses que utiliza Clearview AI, una empresa emergente con una base de datos de miles de millones de fotos recopiladas de internet, incluidas redes sociales.

Según la propia policía, este sistema de Clearview "identificó a un posible sospechoso con rasgos similares a los de Angela Lipps".

West Fargo police have used AI facial recognition in about 250 cases over the last two years, accounting for roughly 10% of their investigations since they first adopted the technology in 2020. https://t.co/1x7Xoyzf8v — WDAY TV News (@WDAYnews) March 28, 2026

Según ha informado el medio local WDAY-TV News, la Policía de West Fargo ha utilizado el reconocimiento facial mediante inteligencia artificial en unos 250 casos durante los últimos dos años, lo que representa el 10% de sus investigaciones desde que adoptaron esta tecnología por primera vez en 2020.

Aterrorizada, extraditada y humillada

El 1 de julio, un juez de Dakota del Norte firmó una orden de arresto contra Lipps. Fue arrestada finalmente catorce días después y pasó más de tres meses en una cárcel de Tennessee antes de ser extraditada, según aseguran sus abogados.

No fue hasta octubre cuando las autoridades policiales de Tennessee comunicaron a la Oficina del Sheriff del Condado de Cass en Dakota del Norte que contaban con la autorización de extradición de Lipps.

Según sus abogados, la situación judicial a la que enfrentaba Lipps era compleja ya que estaba acusada de múltiples cargos, entre ellos robo con agravantes y uso no autorizado de información personal, ambos delitos considerados graves por el sistema judicial estadounidense.

No está claro por qué las autoridades de Tennessee tardaron tanto en notificar a sus homólogos de Dakota del Norte sobre su arresto y los cargos que pesaban sobre ella.

Pete Nielsen, jefe de la Policía de West Fargo, en una rueda de prensa. Oficina de West Fargo.

Por un lado, los abogados de la encausada declararon a CNN que “han visto un correo electrónico del 14 de julio de 2025 en el que se notifica a varios agentes de la ley de Dakota del Norte que había sido arrestada en Tennessee”.

La policía de Fargo, por su parte, ha asegurado que "no dispone de información adicional" para conocer si tardó tres meses en ser extraditada por "falta de pruebas" o porque ella se negara a ser extraditada hasta Dakota del Norte.

En todo caso, según relata la propia Lipps en su campaña de GoFundMe, su extradición a Dakota del Norte fue aterradora: "Era la primera vez que viajaba en avión", escribió. "Estaba aterrorizada, agotada y humillada".

Ya en Fargo, le asignaron un abogado que logró encontrar registros bancarios que demostraron que se encontraba en Tennessee en el momento en el que se cometió el crimen en Dakota del Norte, lo que terminó por ser una prueba fundamental.

El 12 de diciembre, la Fiscalía comunicó a la Policía de Fargo que la defensa había presentado "posibles pruebas exculpatorias". El 23 de diciembre, “acordaron mutuamente desestimar los cargos sin perjuicio para permitir una investigación más exhaustiva”.

En Nochebuena, Lipps fue puesta en libertad, absuelta de los cargos. Sin embargo, sus abogados han lamentado que el tiempo que pasó en prisión, privada de libertad, ha sido "devastador" para ella.

"El trauma, la pérdida de libertad y el daño a la reputación no se pueden reparar fácilmente", declararon sus abogados a la CNN.

Según han explicado sus abogados, ahora están estudiando la posibilidad de presentar una demanda por violación de derechos civiles, pero aún no la han presentado.

En todo caso, el jefe policial de Fargo no respondió sobre si planean disculparse con Lipps. La investigación continúa en curso, asegura, y ahora trabajan en identificar a otros posibles sospechosos gracias a las cámaras de vigilancia.

“Vamos a tener que ir desentrañando toda esta vasta red de personas y de quiénes están involucrados”, explicó Zibolski en una rueda de prensa.