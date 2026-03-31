¿Y si el detenido por asesinar a Charlie Kirk no fuera culpable? Su rifle no coincide con la bala mortal según la prueba balística

Las claves nuevo Generado con IA La defensa de Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, alega que el rifle incautado no coincide con la bala mortal según el informe balístico federal. El análisis balístico no pudo relacionar de forma concluyente el arma encontrada en la escena del crimen con el proyectil que mató a Kirk, y el FBI realiza pruebas adicionales. Los fiscales sostienen que tienen pruebas suficientes, incluyendo ADN de Robinson en el rifle y casquillos, mientras que la defensa pide más análisis por la presencia de material genético de varias personas. Robinson habría confesado a su pareja su intención de matar a Kirk por no soportar más su odio, según la oficina del fiscal, que solicita la pena de muerte por asesinato premeditado.

Los abogados defensores de Tyler Robinson, el hombre de 22 años acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk, han solicitado retrasar la vista preliminar prevista para mayo alegando que se han producido nuevas revelaciones sobre el caso.

Una de estas nuevas evidencias procede del informe de balística de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, una agencia federal con atribuciones policiales en EEUU. Han cotejado el rifle que pertenecía al acusado con los restos de la bala que mató a Kirk.

Las conclusiones de su trabajo no han podido relacionar de manera concluyente el arma de fuego, que fue hallada en el lugar del crimen, con el proyectil. El FBI está realizando pruebas forenses adicionales.

Hasta ahora, el informe de la agencia se había mantenido en privado, pero los abogados han tenido acceso a extractos publicados en otros documentos, y que citan que los resultados han quedado inconclusos.

El éxito de los análisis de balística forense depende en gran medida del tamaño y la preservación de los fragmentos del proyectil recuperado, comentan fuentes de la investigación a Associated Press.

Los expertos andan buscando marcas únicas y microscópicas que quedan en la bala cuando atraviesa el cañón del arma. Estos arañazos son como "huellas dactilares" que permiten identificar qué rifle disparó con un alto grado de certidumbre.

La defensa de Robinson ha adelantado que va a tratar de usar este análisis para exculpar al acusado durante la vista preliminar. Los fiscales, por otra parte, consideran que tienen suficientes pruebas como para llevarle a juicio.

La oficina del Fiscal de Utah pretende pedir la pena de muerte por los cargos de asesinato con premeditación. El crimen se cometió el pasado 10 de septiembre de 2025 cuando Kirk participaba en un evento al aire libre en el campus de la Universidad de Utah Valley en Orem.

Los investigadores insisten en que se ha hallado ADN compatible con el de Robinson en el gatillo del rifle, en el casquillo de la bala que fue disparada y en dos cartuchos que quedaron sin disparar.

La defensa, por su parte, señala que el informe forense ha hallado restos genéticos de múltiples personas en varios objetos recogidos en la escena del crimen, por lo que piden más análisis.

El acusado habría mandado un mensaje a su pareja explicando que quiso acabar con Charlie Kirk porque "ya no aguantaba más su odio", según la oficina del fiscal. El 17 de abril, Robinson volverá a presentarse ante el juez en una moción que busca que el juicio sea sin cámaras.