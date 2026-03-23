Trump anuncia que mantiene conversaciones "productivas" con Irán y plantea por primera vez "resolver las hostilidades"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anuncia conversaciones "productivas" con Irán y plantea por primera vez la posible resolución de las hostilidades. Estados Unidos ha pospuesto los ataques militares a infraestructuras eléctricas iraníes mientras avanzan las negociaciones. Irán niega la existencia de dichas conversaciones y advierte sobre posibles represalias contra países aliados de EEUU si se atacan sus infraestructuras. El anuncio de Trump provocó una caída del 13% en el precio del crudo brent y un giro en los mercados financieros europeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado a través de su red social Truth que ha estado manteniendo conversaciones "buenas y productivas" con el régimen iraní en las últimas 48 horas.

El avance de estas negociaciones estaría siendo lo suficientemente positivo como para que Trump haya ordenado posponer los ataques militares a las centrales eléctricas de Irán.

El pasado sábado, el mandatario había dado 48 horas a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de "arrasar con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande".

"Pronto veréis lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas, el resultado va a ser muy bueno. La destrucción va a ser total y va a funcionar estupendamente", escribió durante el fin de semana.

Ahora, Trump cambia de tono y rebaja el riesgo de escalada bélica en Oriente Próximo al declarar que la operación 'Furia Épica', que arranca su cuarta semana, podría estar aproximándose a la "completa y total resolución de las hostilidades".

Las fuerzas estadounidenses detendrán sus ataques contra las infraestructuras eléctricas de Irán esta semana mientras avanzan las negociaciones.

Teherán, por su parte, advertía la semana pasada que los ataques contra su infraestructura provocarían una represalia "sin contención" contra los países del Golfo, advirtiendo que hasta ahora habían utilizado solo "una fracción" de su capacidad.

Desafiando la amenaza del presidente de EEUU, Irán ha seguido atacando posiciones de Israel, incluyendo objetivos civiles como el aeropuerto Ben Gurion, el mayor del país.

En respuesta al post del presidente estadounidense, la agencia estatal iraní Fars ha negado que se estén produciendo conversaciones entre ambos países, sean de "forma directa o indirecta".

Según el órgano del régimen, Trump se habría echado atrás después de la amenaza de Irán de atacar las estaciones eléctricas de los países aliados de EEUU en Oriente Próximo.

Citado por la agencia Mehrs, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que la intención de las palabras de Trump consiste en "bajar el precio" de los hidrocarburos y "ganar tiempo para su despliegue militar".

Aunque Trump ha sido ambiguo con sus comunicaciones en las últimas semanas, es la primera vez que apuesta de manera categórica por la paz. Anteriormente había puesto condicionantes como la ya mencionada reapertura de Ormuz, el cambio de régimen o el fin del programa nuclear.

El precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se ha hundido un 13% tras conocerse el comunicado de Trump. Los mercados ya negocian por debajo de los cien dólares el barril.

Pocos minutos después de las 12.00 horas, el brent ha llegado a bajar hasta los 96 dólares por barril después del mensaje de Trump. Había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo de 114,43 dólares.



Los mercados financieros han vivido un giro histórico. En menos de media hora, las bolsas europeas han pasado de caer más de un 2% a repuntar con fuerza.