La nueva obsesión de Trump: regalar zapatos de 145 dólares a sus hombres de confianza... aunque no sean de su talla

Trump considera que los zapatos dicen mucho de una persona y bromea sobre el calzado de sus colaboradores, reforzando su obsesión con las apariencias.

Algunos beneficiarios usan zapatos varias tallas más grandes, y hay quienes dejaron de lado sus costosos Louis Vuitton para lucir los Florsheim cerca de Trump.

El expresidente intenta adivinar la talla de cada asesor y luego les pregunta si recibieron el regalo durante las reuniones.

Donald Trump regala zapatos Oxford de cuero negro marca Florsheim, valorados en 145 dólares, a sus hombres de confianza en la Casa Blanca.

Entre las muchas obsesiones de Donald Trump figura la de las apariencias. La suya propia —como demuestra al cambiar de gorra según el mensaje que quiere transmitir— y las de los demás, como reafirmó al reprochar a Volodímir Zelenski que vistiera uniforme militar en lugar de un traje de etiqueta.

Su interés por la estética, sin embargo, parece rozar lo surrealista. Al parecer, el presidente estadounidense está regalando a su círculo cercano, asesores y miembros de su Gobierno un tipo muy concreto de zapatos. Hasta tal punto que la mayoría de los hombres que pisan a diario la moqueta de la Casa Blanca lo hacen con unos Oxford de cuero negro de la marca estadounidense Florsheim.

Algunos, sin embargo, los calzan varias tallas más grandes. Y es que Trump juega a adivinar qué número de pie usan, encarga los zapatos a un asistente y, una semana después, llega la caja marrón de Florsheim. Luego, durante las reuniones con su gabinete pregunta si han recibido o no el obsequio.

Donald Trump, JD Vance y Marco Rubio en el Despacho Oval durante una reunión con el canciller alemán Frederich Merz. Reuters

El Wall Street Journal revelaba esta rutina del mandatario, que al parecer comenzó el año pasado, cuando Trump, de 79 años, empezó a buscar vestimenta cómoda para sus largas jornadas de trabajo. Se enamoró de los Florsheim, que cuestan 145 dólares —una suma relativamente modesta para alguien conocido por sus carísimos trajes Brioni y sus largas corbatas rojas— y comenzó a encargarlos también para otras personas.

Desde entonces, es frecuente ver al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio e incluso al de Defensa Pete Hegseth luciendo un par de Florsheim, como ocurrió en diciembre en la Oficina Oval. "Todos los chicos los tienen", dijo una funcionaria de la Casa Blanca al WSJ.

Otra bromeó: "Es divertidísimo porque todos tienen miedo de no usarlos". Sin embargo, según fuentes consultadas por el rotativo, hay beneficiarios que han empezado a usar sus Florsheim cerca de Trump con cierto recelo. Un secretario del gabinete llegó incluso a quejarse de que tuvo que dejar en el armario sus Louis Vuitton.

En el informe del WSJ se relata una anécdota curiosa relatada por el propio Vance. Un día, mientras estaban enfrascados en una conversación, Trump miró por encima del escritorio hacia los pies de Marco Rubio y JD Vance, desencantado. "Marco, JD, tenéis unos zapatos de mierda", dijo.

Sacó un catálogo, les preguntó a cada uno su talla y les encargó varios pares. Luego se reclinó en su silla y sentenció: "Se puede saber mucho de un hombre por su talla de zapatos".