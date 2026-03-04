La Casa Blanca redobla sus críticas contra Sánchez y le acusa de "poner en riesgo las vidas" de los soldados de EEUU

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, durante el pasado discurso del estado de la Unión en Washington. REUTERS/Kylie Cooper

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha ahondado en las críticas de la Casa Blanca por la disputa con el Gobierno de España por el uso de las bases de Rota y Morón. El máximo responsable de las finanzas estadounidenses acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de "poner en peligro" la vida de sus soldados.

Bessent estaba presente en el Despacho Oval cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con suspender "todas las relaciones" con España. "La frustración del Presidente con el gobierno español está justificada", declara en una entrevista para CNBC. Si Trump habló de "terribles aliados", Bessent usa el término "terribles actores".

"Son los únicos miembros de la OTAN que no alcanzan los requisitos de la OTAN", denuncia, en referencia a la negativa de Moncloa de aumentar el PIB de Defensa hasta el 5%. "Quieren viajar de gratis", resumía el secretario del Tesoro.

Bessent sacó a colación a continuación el incidente del fin de semana, cuando aviones cisterna de EEUU tuvieron que abandonar las bases en suelo español por la negativa de España a apoyar la operación 'Furia épica' contra Irán. "No se ha dado ninguna asistencia", zanjaba la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Esta actitud "muy poco cooperativa" es "inaceptable", ha expresado Bessent. Según el alto cargo de la administración Trump, al poner obstáculos a "lo que podían hacer" con sus aviones, "los españoles pusieron vidas americanas en peligro".

"Cualquier cosa que entorpece nuestra capacidad para entrar en combate y llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone en riesgo vidas de estadounidenses", concluía.

Bessent recibió el encargo de suspender "todo el comercio" con España en la rueda de prensa que Trump realizó junto al canciller alemán, Friedrich Merz. Sin embargo, ambos parecieron dudar sobre si los poderes presidenciales autorizaban lo que llegaron a definir como un "embargo".

"El Tribunal Supremo ratificó la capacidad de Trump para imponer embargos", sostuvo entonces Bessent. Complacido con la respuesta, el presidente de EEUU amagó con imponer la sanción ese mismo día. "No queremos tratar con ellos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente magnífica, pero no tienen un liderazgo magnífico", zanjó.

Choques con España

Bessent ha sido uno de los miembros de la administración Trump más beligerantes contra las medidas de Sánchez. Calificó el acercamiento a Pekín emprendido por el presidente del Gobierno como "el equivalente a cortarse el cuello", y recopiló cartas de congresistas que instaban a incluir a España en la 'lista negra' del terrorismo por sus sanciones a Israel.

Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro se enmarcan en la escalada de tensión entre Washington y Madrid desde el comienzo de la operación militar. En la mañana del miércoles, Sánchez respondía a las amenazas de Trump confirmando su condena a la acción unilateral. "No se puede responder a una ilegalidad con otra, así comienzan los mayores desastres de la humanidad".

"No seremos cómplices de algo que es malo para el mundo y contrario a nuestros valores e intereses simplemente por miedo a las represalias", añadía en referencia a las posibles sanciones estadounidenses.

En paralelo, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, advertía que "no es posible lanzar represalias" contra España ni otro país de la UE, porque las competencias en materia económica son de la Comisión y se negocian "en bloque".

"Apoyamos con plena solidaridad a todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", pronunciaba por su parte el portavoz de Comercio, Olof Gill.