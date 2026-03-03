Gonzales, el hombre de Trump en Texas que todos repudian: su asistente se quemó viva después de recibir sus SMS obscenos

Gonzales niega las acusaciones, se declara víctima de chantaje y está siendo investigado por la Oficina de Conducta de los Congresistas, mientras afronta unas primarias muy reñidas.

El caso ha generado una ola de repudio, incluso dentro del Partido Republicano, con varias figuras pidiendo la dimisión de Gonzales en pleno año electoral.

Testimonios y mensajes revelados por el viudo de Regina apuntan a una relación extramatrimonial y presiones laborales por parte de Gonzales, lo que habría afectado gravemente la salud mental de la asistente.

Regina Ann Santos-Aviles, asistente del congresista republicano Tony Gonzales en Texas, murió tras prenderse fuego en su casa después de recibir mensajes de contenido sexual de su jefe.

El pasado mes de septiembre, el departamento de Policía de Uvalde, Texas, recibió un terrible aviso. Regina Ann Santos-Aviles, de 35 años y madre de un niño de ocho, se había empapado con combustible en el patio de su casa y se había prendido fuego. Aunque la joven pudo ser transportada al hospital con vida, fallecería 24 horas después a causa de las quemaduras.

Santos-Aviles trabajaba como asistente de Tony Gonzales, congresista republicano por Texas y hombre de Donald Trump en el estado, que lo respaldó en 2024 frente a su rival Brandon Herrera. Pese a la cercanía, Gonzales no estuvo presente en el funeral. El "secreto a voces" era que ambos habían sido amantes y que el marido de Regina, había descubierto la relación extramatrimonial.

Aunque Gonzales, casado y padre de seis hijos, negó la infidelidad, esta semana han salido a la luz testimonios que dibujan un escenario aún más oscuro. El político habría presionado a su asistente para tener relaciones sexuales con mensajes obscenos a altas horas de la madrugada desde mayo de 2024.

Cuando la joven habría tratado de romper para hacer pública la situación, el congresista la habría relegado profesionalmente. "Pasó de empleada número uno a nada", explicaba otro extrabajador del equipo de Gonzales bajo condición de anonimato al San Antonio Express News.

La relación era "conocida por todos", afirmaba, con ambos llegando a compartir habitación durante la campaña de las presidenciales del 2024. Pero este no ha sido el único testimonio que incrimina al republicano.

Adrian Aviles, el viudo de Regina, ha proporcionado esta semana a varios medios los SMS que descubrió en el teléfono de su mujer. A la una de la mañana, el congresista insistía en que su empleada le enviase "fotos sexis" y le hacía preguntas obscenas sobre "sus posturas sexuales" favoritas. "Esto va demasiado lejos, jefe", contestaba.

Aviles incluye también entre los mensajes enviados a los medios los que él mismo envió a Gonzales meses después, revelándole que había descubierto la relación entre ambos y que estaba en proceso de separación. Sería a partir de aquél momento en el que el congresista habría tomado represalias contra la joven, cuya salud emocional y mental se habría deteriorado rápidamente

Unanimidad en pedir su dimisión

El caso ha provocado un efecto repulsa no solo entre los rivales políticos de Gonzales, sino en miembros del partido Republicano. Es algo inusual bajo el liderazgo de Donald Trump, que tiende a interpretar los ataques hacia los candidatos que respalda como desaires personales. En este caso, sin embargo, el presidente de EEUU no ha reaccionado ante la ruptura de filas.

Algunas de las voces que han exigido la dimisión del congresista han llegado a ser incluso iconos del 'trumpismo' para pasar a posicionarse como rivales internos del presidente. Es el caso de Lauren Boebert (Colorado), Anna Paulina Luna (Florida) o Nancy Mace (Carolina del Sur). Thomas Massie (Kentucky), el republicano más hostil con Trump, encabeza las críticas.

Gonzales, por su parte, se presenta como víctima de "chantaje", asegurando que la intención del viudo de Regina es extorsionarle "en coordinación" con los rivales a los que se enfrentará en las primarias republicanas este mismo 3 de marzo.

Se ha negado a dimitir alegando que su marcha comprometería la mayoría de su partido frente a los demócratas (217-214), y emplazando a próximas "oportunidades para que los detalles y hechos salgan a la luz".

La realidad es que Gonzales llega a las primarias con Herrera pisándole los talones. Apenas 400 votos los separaron hace dos años y el aspirante ha atacado insistentemente al congresista a cuenta del escándalo.

E incluso si lograse mantener su asiento, un organismo independiente del Congreso de EEUU, la Oficina de Conducta de los Congresistas, ha abierto una investigación ética sobre el caso.

Las implicaciones políticas de estas primarias van más allá del partido republicano. Texas es uno de los estados en los que los demócratas podrían dan la vuelta al tablero político en las elecciones legislativas del próximo noviembre.

El texano James Tallarico es una de las jóvenes estrellas demócratas en auge. Su entrevista en el show de Steven Colbert, que fue censurada en directo, acumula casi 9 millones de visualizaciones en Youtube.