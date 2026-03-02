Dos muertos y 14 heridos en un tiroteo en Texas: el autor llevaba simbología iraní y una sudadera con el lema "Propiedad de Alá"

Ndiaga Diagne, el autor de los disparos, con una sudadera con el lema 'Propiedad de Alá'.

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo en un bar de Austin, Texas, dejó tres muertos, incluido el atacante, y 14 heridos, varios de ellos graves. El responsable, Ndiaga Diagne, llevaba una sudadera con el lema "Propiedad de Alá" y simbología iraní, lo que apunta a un posible vínculo con el terrorismo. Diagne, estadounidense naturalizado y originario de Senegal, tenía antecedentes de arrestos y problemas emocionales conocidos. El FBI investiga si el ataque fue motivado por las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente y la muerte del líder supremo iraní.

Un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar de Texas (EEUU) ha terminado con la muerte de tres personas, entre ellas el responsable de los disparos, y 14 heridos, varios de ellos graves.

Los hechos ocurrieron en un bar de la ciudad de Austin sobre las 02:00 de la madrugada, hora local, cuando un hombre armado, Ndiaga Diagne, se presentó armado en el local y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada.

La televisión estadounidense Fox News ha publicado una imagen de Diagne en la que se le ve con un arma de fuego en la mano y una sudadera con el lema "Propiedad de Alá" en inglés y simbología iraní. Todo ello sólo unas horas después del ataque de EEUU e Israel a Irán.

Wat u niet bij de #NOS ziet:

Op 1 maart 2026 schoot Ndiaga Diagne, een man uit Senegal, in Austin, Texas, in een uitgaansgebied mensen neer. FBI onderzoekt dit als een (mogelijke 🤡) islamitische terroristische aanslag. Er vielen 3 doden en 14 gewonden. pic.twitter.com/RxebhL4oD8 — Vrijheid van MeningsUiting (@VvMUIVOJ) March 2, 2026

Tres agentes de Policía que se encontraban en la zona intervinieron y le mataron a tiros, según ha confirmado el alcalde de Austin, Kirk Watson.

La Policía ha comenzado una investigación sobre los motivos del incidente.

Terrorismo

El FBI ha identificado al sospechoso como Ndiaga Diagne, un estadounidense de 53 años y nacido en Senegal, y han apuntado a "un potencial vínculo con el terrorismo".

Según fuentes policiales, el atacante era un expresidente de la ciudad de Nueva York que se naturalizó estadounidense en 2013, tras haber llegado al país en el año 2000.

Registros oficiales indican que solicitó asilo en 2016 y contaba con un historial de arrestos que se remonta a 2001, incluyendo cargos por venta ilegal en la Gran Manzana.

Según informa New York Post, fuentes cercanas a la investigación lo describieron como una persona con problemas emocionales conocidos, cuyo comportamiento se habría radicalizado o visto influenciado por las recientes operaciones militares de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente por lo que el foco de la investigación del Grupo de Tarea Conjunta contra el Terrorismo es la posible motivación de venganza tras la muerte del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.