Trump vende una 'era dorada' en un discurso del Estado de la Unión maratoniano para tratar de reconquistar a sus votantes

El discurso del Estado de la Unión que ha pronunciado Donald Trump tenía un único objetivo. Necesitaba convencer al votante estadounidense, cada vez más descontento según las encuestas, de que Estados Unidos ha entrado en una 'era dorada' que no ha hecho más que empezar.

Para lograrlo ha dedicado buena parte de las dos horas -117 minutos que lo convierten en el Estado de la Unión más largo de la historia- a destacar el rumbo de la economía. No ha faltado su estrategia habitual de cargar contra su predecesor, Joe Biden.

A diferencia de otras arengas, esta revestía especial importancia al producirse a tan solo unos meses de las elecciones de medio mandato, las famosas midterms. La ciudadanía estadounidense decidirá qué partido controlará las dos cámaras del Congreso –el Senado y la Cámara de Representantes– durante los últimos dos años de mandato presidencial.

Ambas cámaras se encuentran actualmente controladas por el Partido Republicano que ha facilitado hasta ahora la voluntad de Trump. Sin embargo, la caída de popularidad que ha experimentado el presidente desde que regresó a la Casa Blanca invita a pensar en la posibilidad un cambio.

Economía

Precisamente por lo que está en juego, Trump ha ofrecido uno de sus discursos más completos en lo que a política económica se refiere.

Por un lado, ha detallado las medidas que el Partido Republicano espera que le beneficien en los comicios: la eliminación de impuestos a las propinas -un complemento salarial imprescindible en EEUU en el sector servicios-, las deducciones en préstamos para automóviles, o las llamadas 'Cuentas Trump' que pretenden servir como vehículos de inversión.

Por el otro, ha presentado un argumento más coherente de lo habitual contra el Partido Demócrata. Y es que en lugar de despreciar la llamada “crisis de asequibilidad” –el encarecimiento de la vida– como una “falsedad”, en esta ocasión Trump ha atacado a sus rivales acusándoles de haber causado esa crisis. “Saben perfectamente que han creado el aumento de precios que todos nuestros ciudadanos han tenido que soportar”, ha espetado.

Cabe destacar, llegado este punto, que la inflación en Estados Unidos aumentó el año pasado después de que Trump anunciara la implantación de aranceles. No obstante, a fecha de hoy los precios que debe enfrentar el consumidor estadounidense han vuelto a caer hasta los niveles de hace un año.

Inmigración

Durante esa parte de su discurso, la primera hora, Trump ha centrado su mirada sobre todo en la parte de la sala ocupada por los miembros del Partido Republicano. Quienes, a su vez, no han parado de interrumpirle con aplausos y gritos de “¡USA, USA!”. En cuanto ha pasado a hablar de inmigración, empero, el mandatario ha comenzado a dirigirse a la bancada contraria. “Los demócratas están destruyendo nuestro país, pero les hemos detenido justo a tiempo”, ha dicho vinculando la cuestión migratoria a la inseguridad y la delincuencia.

Acto seguido, Trump ha enumerado varias tragedias concretas protagonizadas por inmigrantes indocumentados, ha acusado al Partido Demócrata de no colaborar en la lucha contra el crimen y ha cargado especialmente contra la comunidad somalí de Mineápolis, algunos de cuyos miembros han estado involucrados en un esquema de fraude fiscal destapado solo hace unos meses.

Esto último ha conseguido algo que probablemente buscaba: la reacción de Ilhan Omar, una congresista del Partido Demócrata de origen somalí. “¡Mentiroso!”, ha repetido Omar a voz en grito varias veces. También le ha acusado de “matar estadounidenses”, una alusión a Renée Good y Alex Pretti; los dos norteamericanos tiroteados en enero por agentes de inmigración mientras protestaban contra sus redadas. “Deberías avergonzarte de ti misma”, ha contestado Trump en un momento dado.

Política exterior

Tras terminar con la cuestión migratoria, Trump ha pasado a enumerar lo que percibe como logros en política exterior. Tras decir que ha conseguido “terminar ocho guerras” –una frase que los verificadores de datos han puesto en tela de juicio–, el presidente ha explicado que gracias a él los aliados de la OTAN han aumentado su compromiso de gasto militar y que en 2035 estarán destinando el 5% de su PIB a ello.

Asimismo, Trump ha presumido del nuevo programa estadounidense para Ucrania, según el cual las naciones europeas compran armas de fabricación estadounidense para enviárselas luego a Kiev. “Todo lo que enviamos a Ucrania se envía a la OTAN y nos pagan íntegramente”, ha dicho entre los aplausos de los suyos. Para entonces un buen número de rivales políticos se había marchado ya de la sala.

Como no podía ser de otra manera, Irán también ha tenido su hueco en el discurso. Al respecto, Trump ha dicho querer “llegar a un acuerdo” con el régimen de los ayatolás y “resolver este problema [el desmantelamiento del programa nuclear iraní] a través de la diplomacia”. Sin embargo, tampoco ha descartado posibles acciones militares.

El comentario llega un día antes de que los negociadores estadounidenses se reúnan con sus homónimos iraníes en una nueva ronda de conversaciones que tendrá lugar en Ginebra. En paralelo, Estados Unidos amontona cada vez más activos militares en aguas próximas al país musulmán.

Finalmente, hacia la conclusión del discurso el inquilino de la Casa Blanca ha querido dedicar unos minutos a la operación militar llevada a cabo contra Venezuela el pasado 3 de enero. La que sacó del poder a Nicolás Maduro. Trump ha aprovechado la ocasión para condecorar a uno de los militares involucrados en la misión con la medalla de honor del Congreso ante un aplauso, este sí, generalizado.

Encuestas desfavorables

El discurso sobre el Estado de la Unión ha tenido lugar días después de que se hayan conocido varias encuestas particularmente desfavorables para Trump.

Una de ellas –realizada por el Washington Post, ABC News e Ipsos– afirma que solo el 39% de los estadounidenses aprueba la forma en que Trump está desempeñando su labor presidencial. La misma encuesta también reveló que el 47% de los estadounidenses “desaprueba firmemente” a Trump. Una desaprobación particularmente acusada entre los votantes independientes.

En otra encuesta publicada el lunes, esta de la CNN, se dice que solo el 26% de los votantes independientes encuestados aprueba su gestión al frente del país; una caída de 15 puntos porcentuales con respecto a una encuesta aparecida en febrero de 2025.

Atendiendo a otros detalles, en el primer sondeo el 58% de los adultos encuestados afirmó que no aprobaba la gestión de la cuestión de la inmigración por parte de Trump –que en su momento fue su tema estrella–, mientras que el 57% afirmó desaprobar la gestión de la economía. Además, el 65% desaprueba la gestión de la inflación y el 64% la gestión de los aranceles.

Solo el 38% de los adultos afirmó que las políticas de Trump están llevando al país en la dirección correcta, según la encuesta de CNN.