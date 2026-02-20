Trump trae la "libertad" a Europa con una web para que los usuarios se salten los controles en las redes sociales

El lanzamiento de la web ha aumentado las tensiones entre EE.UU. y la Unión Europea, en un contexto de disputas sobre seguridad, comercio y gobernanza digital.

La iniciativa estadounidense se presenta como una defensa de la libertad de expresión frente a las normativas europeas, que desde Washington critican por restringir contenidos y favorecer la censura.

Varios países, incluyendo España, Francia, Reino Unido y Australia, han anunciado leyes para limitar el acceso de menores a plataformas digitales y redes sociales, con el objetivo de proteger la salud mental infantil.

La Administración de EE.UU., bajo el liderazgo de Trump, impulsa una web que permite saltar los controles y restricciones de acceso a redes sociales impuestos en países europeos y otros lugares.

Estados Unidos busca la forma de evitar los filtros que las autoridades de otros países pretenden aplicar para limitar el acceso a las redes sociales. Una web permitirá disfrutar de la 'libertad' que Trump quiere imponer en Europa.

Sobre un fondo negro se escriben con letras azules tres palabras en inglés. La primera está pixelada. Sólo cuando se desliza el cursor sobre ella se puede leer 'Freedom' y la frase completa se desvela: "Llega la libertad".

La silueta de un jinete montando un corcel galopa por encima del eslógan. Es la imagen del legendario Paul Revere, el hombre que anunció a sus compatriotas la llegada de las tropas británicas; un episodio simbólico de la independencia de los Estados Unidos de América.

Trump cabalga como un nuevo Paul Revere para anunciar al mundo que pronto llegará la libertad: "La información es poder. Reclama tu derecho humano a la libertad de expresión. Prepárate", reza el lema en la pantalla. Es la página frontal de una web promovida por la Administración de Estados Unidos para responder a las limitaciones de acceso a las plataformas digitales anunciadas por diferentes países.

El Gobierno australiano fue el pionero de las limitaciones: en noviembre introdujo una enmienda a su Ley de Seguridad Online de 2021 obligando a X, Facebook, Instagram, Tik Tok, y otras plataformas populares a tomar "medidas razonables" para bloquear el acceso a menores de 16 años.

Los sistemas de verificación pueden incluir reconocimiento facial y el uso de inteligencia artificial. La ley no sancionará a los usuarios, pero podrá imponer multas de hasta 30 millones de euros a las plataformas que la incumplan.

La Asamblea Nacional Francesa aprobó a finales de enero una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. También impide el uso de teléfonos móviles en los centros escolares.

Pedro Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Dubái, febrero de 2026. Reuters.

En la misma línea, el pasado 3 de febrero, Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de Gobiernos que "España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años". Sánchez planteó la necesidad de "recuperar el control de la gobernanza digital" para que las redes sean un "espacio sano y democrático".

Las declaraciones de Sánchez tuvieron eco al otro lado del Atlántico: Elon Musk reaccionó rápidamente en su red X (Twitter) criticando duramente las medidas contra las plataformas digitales. Llamó a Sánchez "tirano" y "traidor", en un intercambio tenso que escaló con acusaciones mutuas.

Más de 15 estados han anunciado iniciativas similares. Hay una creciente preocupación proteger la salud mental de los menores y restringir el acceso indiscriminado a contenidos inapropiados. El Parlamento Europeo aprobó el pasado noviembre una resolución no vinculante recomendando a los estados miembros la implantación de restricciones a los menores de 16 años.

Datos preocupantes

La Comisión se basó en informes que demuestran que un 97% de los jóvenes se conectan a diario a las redes sociales y un 78% de los jóvenes entre 13 y 17 años consultan su teléfono móvil al menos una vez cada hora.

El informe especifica que un 90% de los europeos consideran que es urgente proteger a la infancia en las redes. Un 93% considera que las redes son nocivas para la salud mental de los niños y un 92% que fomentan el ciberacoso.

Sarah Rogers, subsecretaria para la Diplomacia Pública del Departamento de Estado del gobierno de Washington, lidera el proyecto de un portal que permitirá a los usuarios eludir las restricciones de acceso en cualquier lugar del mundo.

Según Reuters, la Administración Trump tenía previsto anunciar su lanzamiento durante la pasada Conferencia de Seguridad de Múnich, pero el lanzamiento se ha pospuesto. No se han confirmado las causas, aunque fuentes jurídicas del Departamento de Estado hablan de preocupaciones sin concretar acerca de la legalidad del proyecto.

Fuentes oficiales de Washington denuncian que algunas directivas, como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea o la Ley de Seguridad Online británica, limitan la difusión de contenidos relacionados con políticas de extrema derecha. Esto atenta contra la supuesta libertad de expresión que impulsa la Administración Trump.

La iniciativa del Departamento de Estado llega en un momento de tensión ascendente en las relaciones entre ambos lados del Atlántico. Las principales disputas giran en torno a la seguridad, la inmigración, el comercio y la soberanía. La brecha se agranda y deja ver un clima de desconfianza mutua.

Trump cuenta en Europa con admiradores declarados. Algunos ya instalados en el poder, como Orbán, Fico o Nawrocki. Otros esperan su oportunidad y las redes sociales son un instrumento indispensable para mover a sus seguidores más jóvenes.

En semejante contexto, el lanzamiento de una herramienta digital que salva las barreras de acceso a redes y contenidos chocaría frontalmente con el regulador europeo: las autoridades de Bruselas ya exigen con frecuencia a plataformas basadas en los Estados Unidos que retiren contenidos y pueden imponer restricciones de acceso.

Hay precedentes recientes: la Comisión sancionó a X (antes Twitter) con una multa de 130 millones de euros por incumplir la Ley de Servicios Digitales. "Es muy desagradable", dijo Trump a preguntas de los reporteros. "Europa va por mal camino, muy malo para la gente", añadió.