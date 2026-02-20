Trump promete desclasificar documentos confidenciales sobre la vida extraterrestre y ovnis: "No sé si son reales"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump anunció que ordenará desclasificar documentos secretos sobre vida extraterrestre y ovnis, involucrando al Pentágono y otras agencias. La medida responde a recientes declaraciones de Barack Obama, quien sugirió la posibilidad de vida alienígena pero aclaró no tener pruebas de contacto. Trump afirmó no saber si los extraterrestres son reales, pero considera importante dar transparencia sobre estos fenómenos y publicar la información. El debate sobre ovnis y vida extraterrestre ha resurgido en EE.UU., con antecedentes de informes militares y promesas de mayor transparencia por parte del gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que instruirá a varias agencias del Gobierno, incluido el Pentágono, a identificar y publicar archivos secretos relacionados con la "vida extraterrestre", "ovnis" y fenómenos aéreos no identificados (UAP).

El mandatario republicano se comprometió a través de un mensaje en redes sociales horas después de acusar al expresidente Barack Obama de revelar "información clasificada" al sugerir recientemente en una entrevista que los extraterrestres eran algo real. "No sé si son reales o no, pero puede que lo saque del apuro desclasificando", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One.

Trump indicó que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca arrojar luz sobre una información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios de Obama en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el expresidente aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto". No obstante, aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de Estados Unidos.

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

Interés renovado

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados. Un interés constante que resurge cada cierto tiempo. En 2017, por ejemplo, un grupo de exfuncionarios del Pentágono filtraron vídeos de la Marina de EEUU de objetos voladores desconocidos a The New York Times y Politico.

El Congreso celebró una serie de audiencias en mayo de 2022, concluyendo que esos objetos que se apreciaban sobre un barco de la Marina eran probablemente drones. Desde entonces, el Pentágono había prometido una mayor transparencia sobre este tema.

Un informe no clasificado de 18 páginas presentado al Congreso en junio de 2024 decía que los miembros de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios habían hecho 485 informes de fenómenos no identificados en el último año, pero se descubrió que 118 casos eran "objetos prosaicos como varios tipos de globos, pájaros y sistemas aéreos no tripulados".

El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.