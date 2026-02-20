Trump pone una gran pancarta con su cara en el Departamento de Justicia de EEUU: 'Hagamos que América vuelva a ser segura'

La pancarta de Donald Trump en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington DC. Reuters

Una enorme pancarta con el rostro de Donald Trump ha sido colgada el jueves en el exterior de la sede del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en Washington DC.

En ella aparece un Trump en tamaño XXL con el mensaje Make America Safe Again -Hagamos que América vuelva a ser segura-, un lema utilizado por su Administración para promocionar sus esfuerzos por reprimir la inmigración legal e ilegal y la delincuencia violenta.

Esta pancarta es un ejemplo más de la obsesión del presidente de EEUU de ejercer su poder sobre una entidad clave en la aplicación de la ley que alguna vez llegó a investigarle.

E, incluso, es un paso más en esta deriva ya que colocarla en este edificio histórico supone un símbolo llamativo de la erosión de la tradición de independencia del Departamento de Justicia del control de la Casa Blanca.

Así, Trump vuelve a estampar su identidad en una institución de Washington después de que a finales de 2025 obligara al prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la misma ciudad, a cambiar su nombre para colocar el suyo en primer lugar.

Así, este gran centro cultural pasó a denominarse, sin contar con el Congreso, Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, después de una decisión de dudosa legalidad tomada por el patronato de la institución, que el republicano ha puesto al servicio de su ideario MAGA.

El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas con el nombre de Trump en primer lugar. Reuters

Ahora, con la colocación de esta pancarta en una institución clave de EEUU vuelve a dejar su impronta en algunas de las principales instituciones de Estados Unidos y de Washington.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia ha atacado a supuestos enemigos del presidente en su nombre.

Estos procesos incluyen el del exdirector del FBI James Comey, la fiscal general de Nueva York y Letitia James, así como investigaciones sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y varios representantes demócratas que grabaron un video instando a los militares a desobedecer cualquier orden ilegal.

De hecho, la fiscal general Pam Bondi se ha erigido en la principal defensora y protectora del presidente, evitando el enfoque de sus predecesores, que trataban de mantener una distancia prudencial con la Casa Blanca para proteger la imparcialidad de las investigaciones y los procesamientos.

El equipo de Trump no ha dudado en rechazar las acusaciones de que la Administración ha convertido el Departamento de Justicia en un arma con fines políticos, bajo el argumento de que en la época de Joe Biden este lo politizó con dos casos penales federales contra Trump que fueron abandonados después de que ganara las elecciones de 2024.