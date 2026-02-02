Trump cierra el Kennedy Center dos años para reconstruirlo tras la oleada de cancelaciones y el boicot de los artistas

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump cerrará el Kennedy Center de Washington durante dos años para una completa reconstrucción y revitalización del teatro. El Kennedy Center, recientemente rebautizado como Trump-Kennedy Center, ha sido objeto de boicot y cancelaciones por parte de artistas y compañías tras el cambio de nombre. Trump ha prometido eliminar el contenido progresista de la programación y renovar el edificio, asegurando que será el mejor centro de artes escénicas del mundo. El presidente también ha impulsado otros cambios en instituciones de Washington, como la remodelación de la Casa Blanca y la planeada construcción de un arco de triunfo.

Donald Trump percute en su programa para dejar su impronta en algunas de las principales instituciones de Estados Unidos y de Washington. El presidente republicano anunció este domingo que cerrará por reformas durante dos años el Kennedy Center de Artes Escénicas de la capital, el histórico teatro nacional que rebautizó recientemente con su nombre.

El mandatario detalló a través de un mensaje publicado en Truth Social que el complejo teatral suspenderá sus actividades a partir del 4 de julio de 2026, fecha en la que se conmemorarán los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La Administración Trump tomó el año pasado el control de la junta directiva del Kennedy Center, fundado en 1971 y bautizado en honor al expresidente John F. Kennedy, asesinado en 1963. El pasado diciembre, la Casa Blanca anunció un cambio de denominación del complejo, que pasó a llamarse oficialmente "Trump-Kennedy Center".

Un gesto rechazado por artistas y compañías, que han cancelado multitud de actuaciones. La Ópera Nacional y Philip Glass, por citar dos casos, rompieron con el centro cultural después de que Trump le añadiese su nombre, algo que también ha sido criticado por la familia de Kennedy.

"He determinado que el Trump-Kennedy Center, si se cierra temporalmente para su construcción, revitalización y reconstrucción completa, puede ser, sin lugar a dudas, el mejor centro de artes escénicas de su tipo en todo el mundo", prometió el presidente. Además, aseguró que en 2028 habrá "una gran reapertura que rivalizará y superará cualquier otra realizada anteriormente con respecto a este tipo de instalaciones".

Trump estuvo en el Centro Kennedy el pasado jueves, cuando acompañó a la primera dama, Melania Trump, a la presentación de un documental sobre su vida. El republicano también lo visitó el 5 de diciembre, cuando el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol de 2026, del que Estados Unidos es uno de los países anfitriones.

Al frente de la institución, Trump ha ordenado eliminar el contenido woke (progresista) de su programación y ha prometido una profunda renovación del edificio, incluida la instalación de nuevas butacas. En su mensaje aseguró que el cierre debe ser aprobado por la junta y añadió que ya cuenta con la financiación, aunque sin ofrecer detalles.

El mandatario se autonombró además presentador de la gala de los Premios del Kennedy Center 2025, que fueron entregados, entre otros, a Sylvester Stallone, Gloria Gaynor y el grupo Kiss.

La toma de control de la institución es uno de los cambios que ha impulsado Trump en la capital estadounidense para dejar su huella personal. El presidente ha ordenado una amplia remodelación de la Casa Blanca, que incluye la construcción de un gran salón de baile tras el derribo del Ala Este de la mansión, y planea además levantar un arco de triunfo en una de las entradas de Washington.