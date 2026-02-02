Liam, el niño de 5 años que el ICE de Trump arrestó para deportar a su madre: "Usaron a mi hijo como carnada"

La familia Conejo había llegado a EE.UU. desde Ecuador tras una larga travesía, buscando asilo y utilizando la aplicación CBP One para su ingreso temporal al país.

Tras más de diez días en un centro de detención en Texas, el juez ordenó la liberación de Liam y su padre, criticando la política migratoria que pone en riesgo a los niños.

Vecinos y funcionarios escolares denunciaron que los agentes federales usaron al niño como 'cebo' para que su madre abriera la puerta y pudiera ser detenida.

Liam Conejo, un niño ecuatoriano de 5 años, fue arrestado junto a su padre por el ICE en la puerta de su casa en Mineápolis, en una operación para intentar detener también a su madre.

Erika Ramos fue testigo en primera persona de cómo los agentes del Servicio de Control de Inmigración (ICE) se llevaban a su hijo, de apenas cinco años, en la puerta de su casa "sin poder hacer nada" paralizada por la impotencia.

El pasado 20 de enero, Liam Conejo protagonizó una de las imágenes más impactantes que han dejado las medidas de la administración Trump para controlar la inmigración. La escena quedó grabada en la memoria de muchos: un niño detenido antes siquiera de cruzar el umbral de su hogar.

En la puerta de su vivienda, a la que nunca llegó a entrar, Liam era detenido y separado de su entorno seguro junto a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias. Ambos fueron trasladados al centro de detención de la localidad de Dilley.

"Adrián me pedía una y otra vez que no saliera, porque tenía miedo que también me detuvieran", declaraba la madre de Liam para Telemundo.

Vecinos y funcionarios escolares afirman que los agentes federales utilizaron al niño 'como cebo' diciéndole que llamara a la puerta de su casa para que su madre abriera.

Erika Ramos recuerda aquel día con un nudo en la garganta durante su llamada con la televisión: "Sacaron a Liam de nuestro carro, lo llevaron hasta la puerta de mi casa para que yo abriera".

Agentes del ICE acompañan a Liam Conejo a la puerta de su casa

"Todo parecía un intento de provocarme, como si quisieran que saliera desesperada por mi hijo para detenerme también, usaron a mi niño como carnada", añadía Ramos.

Al ser cuestionada sobre si había mantenido comunicación con su marido tras el arresto, la madre de Liam trasladó la preocupación de su esposo por la salud del pequeño, "mi gordito está mal, está con fiebre, dolor de estómago, y aquí no hay medicamentos".

Declaraciones desde Ecuador

El revuelo de la situación hizo que los familiares de los Conejo en Ecuador recibieran de manera inmediata la noticia de la detención del pequeño.

Luis Conejo, tío paterno de Liam, destaca la impotencia a la que se enfrentaron por no poder hacer nada desde la distancia.

"Son imágenes muy fuertes, que llegan al corazón y no puede suceder más esto", declara Luis al visionar de nuevo las imágenes de la detención de su sobrino.

La travesía de los Conejo

La familia Conejo, originaria de Ecuador, llegaba a Estados Unidos en diciembre del año 2024, tras un largo viaje que concluía en Texas.

Adrián Conejo emprendía un nuevo camino, el 24 de julio del mismo año, en busca 'del sueño americano' junto a su esposa Erika Ramos y sus dos hijos, Liam de cinco años, y su hermano de 12, convencido de que el sacrificio merecería la pena.

El viaje, que se prolongó durante varios meses, comenzó con un vuelo desde Quito hasta Guatemala. Desde allí, la familia continuó su trayecto por tierra, avanzando a pie y mediante distintos medios de transporte a través de Centroamérica y México, hasta llegar finalmente a la frontera entre México y Estados Unidos.

En diciembre, gracias a la aplicación CBP One creada durante la administración de Biden, conseguían obtener un permiso temporal de estancia.

Este permiso les permitió entrar legalmente al país mientras su solicitud de protección internacional estaba en trámite, ofreciéndoles una esperanza de seguridad y la posibilidad de reconstruir sus vidas.

Liberación de Liam

La fotografía que recorrió redes sociales y medios de comunicación muestra a Liam con un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spider-Man colgando de sus hombros. Esa imagen lo convirtió en un símbolo de las acciones del ICE bajo la administración de Trump.

Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE

Tras más de diez días detenido en el centro de inmigrantes de Dilley, un lugar que ha sido foco de críticas y protestas por las duras condiciones en que se mantienen a los migrantes, el juez encargado del caso, Fred Biery, ordenó el sábado 31 de enero su liberación.

La resolución judicial establecía que la medida debía cumplirse antes del martes de esa semana, poniendo fin, al menos momentáneamente, a la situación de los Conejo.

Según el rotativo, el juez señaló que el caso contra ambos "tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

Este domingo el congresista demócrata de Texas Joaquín Castro, confirmaba que tanto Liam como su padre habían sido liberados y ya se encontraban de regreso a su casa, en Mineápolis.

"Ayer, Liam, de cinco años, y su padre, Adrian, fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana", declaró el congresista.

Liam and his Dad walked out of Dilley detention center last night. They should have never been there in the first place. Thanks to your voices and outcry, they are now free. pic.twitter.com/eUulSWBROn — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Castro, quien se ha involucrado de manera estrecha en el caso de Liam, compartió también imágenes del momento en que el pequeño era recibido con especial atención por la tripulación del avión.

En ellas se le ve sonriente, invitado a pasar unos minutos en la cabina del piloto, un gesto sencillo que contrastó con los días de encierro y marcó uno de los primeros instantes de alivio tras la tensión vivida.