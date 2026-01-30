Protestas en 250 ciudades de EEUU para que el ICE se vaya de Minnesota y en contra de la política migratoria de Trump

Las claves nuevo Generado con IA Más de 250 ciudades en EE.UU. registran protestas y huelgas contra la política migratoria de Trump y el despliegue del ICE en Minnesota. Las manifestaciones surgen tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en Minnesota, lo que ha generado indignación nacional. El expresentador de CNN, Don Lemon, fue arrestado durante una protesta en Minnesota, lo que ha sido criticado como un ataque a la libertad de prensa. Frente a la presión pública, la Administración Trump anuncia operaciones migratorias más selectivas, pero persisten mensajes contradictorios sobre el futuro del despliegue federal.

Estados Unidos acoge este viernes decenas de huelgas y protestas en todo el país contra la política migratoria de Trump y para exigir que los agentes federales se retiren de Minnesota, donde dos ciudadanos estadounidenses han sido asesinados este mes por disparos.

El día nacional de protesta convocado por organizaciones estudiantiles arrancó con alumnos y profesores abandonando las escuelas desde Arizona hasta Georgia y en medio de mensajes contradictorios de la Administración Trump sobre el futuro de los 3.000 agentes federales desplegados en Mineápolis.

Para echar más leña al fuego, el presidente Donald Trump calificó el jueves de "agitador" y "quizá insurgente" al enfermero Alex Pretti, que murió el 24 de enero por los disparos de un agente de inmigración en Minnesota cuando se encontraba arrodillado en el suelo y reducido por varios miembros de seguridad.

En un vecindario de Mineápolis cerca de los lugares donde murieron Good y Pretti, alrededor de 50 maestros y miembros del personal de las escuelas locales marcharon el viernes, sosteniendo carteles contra ICE, gritando por megáfonos y pidiendo a los oficiales federales de inmigración que se marchen de su ciudad.

Más allá de Minnesota, unas 250 protestas se repiten en 46 estados y grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington.

En Georgia, los estudiantes de 90 escuelas secundarias desde Atlanta hasta Savannah planearon abandonar sus clases el viernes.

En Aurora, Colorado, las escuelas públicas cerraron el viernes debido a la gran ausencia prevista de maestros y estudiantes. El suburbio de Denver fue blanco de intensas redadas migratorias el año pasado después de que el presidente Donald Trump afirmara que era una "zona de guerra" invadida por pandillas venezolanas.

Y en Tucson, Arizona, al menos 20 escuelas cancelaron clases anticipando ausencias masivas de estudiantes y empleados.

El Departamento de Justicia arrestó el viernes al expresentador de CNN Don Lemon y lo acusó de violar la ley federal durante una protesta dentro de una iglesia de St. Paul, Minnesota, a principios de este mes.

Lemon, crítico frecuente de Trump, ha declarado que cubría la protesta como periodista, no participando. Su abogado, Abbe Lowell, calificó el arresto como un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda".

El Departamento de Justicia había acusado previamente a otras tres personas en relación con la protesta, pero un juez magistrado rechazó los intentos anteriores de la agencia de acusar a Lemon y a varios otros, citando falta de pruebas.

Cambios en la opinión pública

Semanas de videos virales que muestran las tácticas agresivas de agentes fuertemente armados y enmascarados en las calles de Mineápolis, así como los tiroteos mortales de Renee Nicole Good y Pretti, han llevado la aprobación pública de la política de inmigración de Trump al nivel más bajo de su segundo mandato, según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos.

A medida que crecía el escándalo por la operación del ICE, Trump se vio obligado a enviar a su 'zar fronterizo', Tom Homan, a Minéapolis tras protestas nacionales por la muerte de Pretti.

En sus primeras declaraciones públicas el jueves, Homan dijo que los agentes volverían a realizar operaciones más "selectivas", en lugar de las amplias redadas en las calles que han provocado enfrentamientos caóticos con los manifestantes, y sugirió que la Administración buscaría reducir el número de agentes en la ciudad.

Los organizadores de las protestas del viernes buscan aumentar la presión sobre Trump para que cumpla su palabra a principios de semana, cuando dijo que quería "desescalar un poco".

Pero Trump generó dudas este viernes cuando dijo a los periodistas que su Administración "no estaba en absoluto" reduciendo su despliegue.

En una publicación en las redes sociales a altas horas de la noche, llamó a Pretti "agitador y, tal vez, insurgente" en referencia a un video recientemente descubierto que muestra que Pretti tuvo un enfrentamiento con otros agentes 11 días antes de ser asesinado, en el que Pretti destrozó la luz trasera de un vehículo con una patada.