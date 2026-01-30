El FBI detiene a un histórico periodista que cubrió una protesta anti-ICE en Minnesota: un juez rechazó su arresto

Las claves nuevo Generado con IA El periodista Don Lemon, ex presentador de CNN, fue arrestado por el FBI en Los Ángeles por su cobertura de una protesta anti-ICE en Minnesota. Lemon retransmitía en directo desde una iglesia en Saint Paul cuando manifestantes interrumpieron una misa para protestar contra la presencia de un pastor que trabaja como agente migratorio. Aunque un juez rechazó previamente la orden de arresto, el FBI procedió con la detención, lo que ha sido denunciado como un ataque a la libertad de prensa. Don Lemon y su abogado aseguran que solo estaba ejerciendo el periodismo y prometen recurrir cualquier acusación presentada en su contra.

El expresentador de la cadena CNN Don Lemon ha sido arrestado por el FBI en la noche del jueves en Los Ángeles acusado de violar la ley federal en el marco de las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Minnesota.

Así lo ha comunicado su abogado a través de un comunicado, en el que ha detallado que el periodista, con 30 años de trayectoria profesional, estaba retransmitiendo en directo lo que ocurría en el interior de una iglesia en la ciudad de Saint Paul el pasado 18 de enero. Un tribunal había rechazado una orden de arresto solicitada contra Lemon la semana pasada por su conexión con la manifestación anti-ICE.

Los manifestantes interrumpieron una misa que se celebraba en el templo, donde un agente de la Policía migratoria es pastor, y corearon "¡Fuera ICE!". Posteriormente, la Administración Trump trató de acusar a ocho personas por el incidente, incluido Lemon, invocando una ley que protege a quienes intentan participar en un servicio religioso en un lugar de culto.

Aunque el juez dio carpetazo a la solicitud de detener al periodista, que se encontraba en Los Ángeles para cubrir la gala de los Premios Grammy, el FBI ha procedido a su detención.

"En vez de investigar a los agentes federales que asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota, el Departamento de Justicia de Trump dedica su tiempo, atención y recursos a esta detención cuando es quien en realidad ha actuado de forma ilícita", ha expresado el representante del presentador, denunciando un "ataque sin precedentes a la Primera Enmienda".

🔥🚨 BREAKING: Left-Wing radicals have CROSSED THE LINE. They’ve barged into the middle of a Church in St. Paul, Minnesota.



"This is the beginning of what’s going to happen here," Don Lemon says.



Democrat Don Lemon joined the protesters as he live streamed the invasion of a… pic.twitter.com/SSI0RJKqPy — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) January 18, 2026

Lemon ha defendido que estaba en la manifestación como periodista y que le avisaron con antelación, pero que no sabía que los activistas interrumpirían el servicio religioso. En su cobertura se le vio discutiendo con un feligrés sobre la aplicación de las leyes migratorias.

"Una vez que comenzó la protesta en la iglesia, hicimos periodismo: informamos y hablamos con las personas involucradas, incluyendo al pastor, miembros de la iglesia y miembros de la organización", explicó el expresentador de CNN en un video reciente. "Eso es todo. Eso se llama periodismo".

Abbe Lowell, su abogado, ha prometido recurrir cualquier acusación que salga del Departamento de Justicia en su "asombroso esfuerzo para castigar y silenciar" a un periodista. "Don denunciará su último ataque al estado de Derecho e impugnará con firmeza en los tribunales cualquier acusación".

Lemon trabaja ahora como periodista independiente y tiene su propio pograma de Youtube, The Don Lemon Show. La CNN lo despidió en 2023 tras 17 años en la cadena por unos comentarios ofensivos y sexistas sobre la candidata republicana a la presidencia Nikki Haley y otras mujeres.