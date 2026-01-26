La tormenta 'Fern' de nieve y hielo azota EEUU: 9 muertos, un millón de hogares sin luz y más de 17.000 vuelos cancelados

Las claves nuevo Generado con IA La tormenta invernal 'Fern' ha dejado al menos nueve muertos y más de un millón de hogares sin electricidad en Estados Unidos. Más de 17.000 vuelos han sido cancelados y numerosos aeropuertos y carreteras permanecen cerrados en diversas zonas del país. Las temperaturas extremas y acumulaciones de hasta 40 centímetros de nieve afectan especialmente a Tennessee, Mississippi, Luisiana y el noreste del país. Varias ciudades, incluyendo Nueva York, mantienen cerradas escuelas y universidades, con clases a distancia para garantizar la seguridad.

Una gran tormenta Fern de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de Estados Unidos se ha dejado este domingo al menos nueve muertos y sin luz a más de un millón de hogares. Estos cortes podrían durar varios días en Nashville, Misisipi y otras zonas afectadas.

Además, se han cerrado colegios y universidades y más de 17.000 vuelos han sido cancelados por el cierre de aeropuertos.

Desde que comenzó la tormenta se ha producido dos muertes en Texas, tres en Luisiana y cuatro en Nueva York, todas por hipotermia, según informa The Washington Post.

Winter Storm Fern: It’s EXTREME!“Ice storm apocalypse in Oxford, Mississippi. Hours of thunder freezing rain, power flashes lighting up the sky, stranded motorists, trees falling on cars under the weight of over an inch of ice accretion.”

Reed Timmer, PhD.

Extreme Meteorologist! pic.twitter.com/yamcffX8Td — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 25, 2026

Los fallecidos en Nueva York parecían ser indigentes y fueron encontrados a la intemperie, según informaron las autoridades locales.

Durante la jornada, la web especializada poweroutage.us ha contabilizado que más de un millón de casas están sin luz y varios miles sufren cortes.

El hielo ha causado estragos en la electricidad de los hogares, sobre todo en el sur de Estados Unidos. El estado más afectado es Tennessee, donde más de 300.000 clientes, aproximadamente el 9% del estado, seguían sin suministro eléctrico el domingo por la noche.

Más de 125.000 clientes se quedaron sin electricidad en Misisipi y Luisiana.

🌨️🚨 Nueva York vive una jornada histórica por la tormenta Fern: fuertes nevadas, sensación térmica de -16°C y medidas de emergencia en todo el estado. El invierno golpea con fuerza al noreste de EE.UU. ❄️🗽 pic.twitter.com/zQRG9l5r35 — Paralelo 19 (@Paralelo19_MX) January 25, 2026

17.000 vuelos cancelados

El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, ha señalado que la gran tormenta ha provocado el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de Covid en 2020 con más de 17.000 cancelaciones y 11.000 retrasos.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, habrá unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", anotó el secretario de Transporte, quien señaló que "hay que trabajar en ese retraso acumulado y mantener la estructura de vuelos actual para los próximos días, ya sea lunes, martes, miércoles o jueves".

No obstante, el secretario recalcó que "no hay capacidad en las aerolíneas para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

"Uno de los problemas es que va a seguir haciendo frío en el sur y el suroeste hasta el martes o miércoles. Pero en el medio oeste y el norte, será hasta finales de la semana antes de que esas temperaturas empiecen a subir. Por lo tanto, en los lugares donde tenemos hielo, resulta más difícil volver a ser plenamente funcionales con rapidez", adelantó.

Un equipo de deshielo trabaja durante la tormenta 'Fern' en el Aeropuerto Internacional de Nashville, Tennessee. Reuters

Carreteras cortadas

El secretario de Transporte también anotó que no solo se están viendo afectados los aeropuertos específicamente por esta tormenta, sino también las carreteras de Estados Unidos.

"Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado sus carreteras al transporte comercial. Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para poder pasar las quitanieves y echar sal y muchos de estos estados han reducido los límites de velocidad en nuestras carreteras", explicó Duffy.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los más de 20 estados que han activado protocolos de emergencia que se evite salir de casa y ha asegurado que el Gobierno Federal está cooperando con estados y compañías eléctricas para agilizar reparaciones de la red eléctrica lo antes posible ante el frío aún más intenso que se avecina.

❄️WINTER UPDATE 11:45am, 1/24/26



MDOT is urging EMERGENCY travel only for motorists in areas heavily impacted by Winter Storm #Fern. Ice is being reported on roads, bridges and overpasses in 26 counties.



Video: I-269 at SR 302 in DeSoto County⁰

MORE: https://t.co/8bvWTpAsln pic.twitter.com/FUpFC6HALD — MDOT (@MississippiDOT) January 24, 2026

40 centímetros de nieve

Muchas zonas de la costa este habían recibido entre 15 y 40 centímetros de nieve y aguanieve, y se espera que se acumule más nieve y cantidades considerables de hielo hasta el lunes.

Para el lunes por la mañana, las mayores acumulaciones probablemente se encontrarán en una zona que incluye partes de Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, -quien ayudó este domingo con una pala a quitar la nieve de las calles de la Gran Manzana- anunció que el lunes no habrá clases presenciales.

"Será un día de clases a distancia para las escuelas de la ciudad de Nueva York con el fin de garantizar la seguridad de todos ante las condiciones climáticas adversas", informó el alcalde en un comunicado.