Al menos 7 muertos y un herido al estrellarse un avión privado en el aeropuerto de Maine (EEUU) por la tormenta de nieve

Las claves nuevo Generado con IA Al menos siete personas murieron y una resultó gravemente herida al estrellarse un avión privado en el aeropuerto de Bangor, Maine. El accidente ocurrió durante el despegue del Bombardier Challenger 600, en medio de una intensa tormenta de nieve y viento. El aeropuerto cerró tras el accidente, mientras la tormenta afecta a gran parte de EE.UU., donde ya se reportan al menos 24 muertos por el temporal. Las autoridades federales estadounidenses investigan las causas del siniestro, que se produjo durante un fin de semana de graves afectaciones al tráfico y cortes de electricidad.

Al menos siete personas han muerto y otra ha resultado gravemente herida al estrellarse un avión privado en el aeropuerto de Bangor, en Maine (EEUU) en medio de la fuerte tormenta de nieve y viento que azota a una gran parte del país, según informó este lunes la Administración Federal de Aviación.

El Bombardier Challenger 600, con ocho personas a bordo, se estrelló durante el despegue alrededor de las 19:45 del domingo por la noche.

El aeropuerto, a unos 320 kilómetros al norte de Boston, cerró tras el accidente. La nevada fue intensa en ese momento, al igual que en muchas otras partes de EEUU, donde ya han muerto al menos 24 personas por el temporal, la mayoría por hipotermia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando el accidente.

Durante todo el fin de semana, la gran tormenta dejó aguanieve, lluvia helada y nieve en gran parte de la mitad oriental de Estados Unidos, paralizando gran parte del tráfico aéreo y terrestre y dejando sin electricidad a cientos de miles de hogares y empresas en el sudeste.

El tráfico aéreo comercial también se vio gravemente afectado en gran parte de Estados Unidos