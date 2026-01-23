La Administración Trump se plantea asfixiar a Cuba mediante un bloqueo naval a sus importaciones de petróleo

Un grupo de personas caminan por una calle este miércoles, en La Habana (Cuba). Efe

Las claves nuevo Generado con IA La Administración Trump estudia un bloqueo naval para impedir la llegada de petróleo a Cuba, siguiendo la estrategia aplicada en Venezuela. El posible bloqueo cuenta con el respaldo del secretario de Estado Marco Rubio y se enmarca en la presión sobre el régimen cubano tras la caída de Maduro. Desde mediados de diciembre, ningún cargamento de petróleo ha llegado a Cuba y Estados Unidos ha interceptado siete buques petroleros en el Caribe.

La Administración Trump estudia implementar un bloqueo naval para detener las importaciones de petróleo de Cuba, similar al impuesto hace semanas en Venezuela.

Según informa Político, esta medida, que no ha sido aprobada aún, contaría con el apoyo del secretario de Estado Marco Rubio.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el republicano pronosticó que el régimen cubano sería el siguiente en "caer", al no poder mantenerse sin los "ingresos de Venezuela del petróleo".

Ningún cargamento de petróleo ha llegado a la isla caribeña desde mediados de diciembre, cuando Washington decretó un bloqueo naval del petróleo venezolano sancionado. Desde entonces, Estados Unidos ha interceptado siete buques petroleros en aguas del mar Caribe.

