Trump vuelve a filtrar un mensaje privado de Rutte en el que se compromete a "avanzar" con Groenlandia

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha filtrado mensajes privados de Mark Rutte y Emmanuel Macron sobre la posible anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Rutte, jefe de la OTAN, se comprometió ante Trump a buscar formas de avanzar con Groenlandia y a destacar su labor internacional en Siria, Gaza y Ucrania. Macron expresó su preocupación a Trump por sus intenciones sobre Groenlandia y propuso una reunión del G7 para tratar el tema. Trump defiende la importancia de Groenlandia para la seguridad mundial y justifica sus planes ante la tensión con Europa y las críticas de líderes como Keir Starmer.

Como ya hizo antes de la última cumbre de la OTAN, Donald Trump ha vuelto a filtrar en sus redes sociales un mensaje privado de Mark Rutte, el jefe de la Alianza Atlántica. Esta vez ha sido en la antesala del Foro de Davos, donde ambos dirigentes mantendrán una reunión, y en un nuevo movimiento del presidente estadounidense en su plan de anexionarse Groenlandia.

En el mensaje de texto, del que no se muestra la fecha de envío, Rutte se compromete ante Trump a "encontrar la manera de avanzar con Groenlandia". También le asegura que utilizará sus encuentros con la prensa en la ciudad suiza para "subrayar tu trabajo en Siria, en Gaza y en Ucrania".

No es el único mensaje privado que Trump ha difundido en las últimas horas. Poco antes publicó también en Truth Social otra nota de Emmanuel Macron en la que el presidente francés le muestra su preocupación por sus intenciones para hacerse con el control de la gran isla del Ártico. "No entiendo lo que estás haciendo con Groenlandia", le advierte.

Macron, cuyo mensaje ha sido confirmado como real por el Elíseo, le propone a Trump celebrar una reunión del G7 en la capital francesa el jueves por la tarde, después del Foro de Davos. "Puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos en los márgenes", afirma. "Cenemos juntos en París antes de que vuelvas a EEUU".

En otra publicación en Truth Social, Trump ha confesado haber mantenido una "conversación telefónica muy interesante" con Rutte "sobre Groenlandia", en la que acordaron mantener una reunión en Davos "con las distintas partes". "Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!", ha enfatizado.

El mandatario republicano también ha presumido que "Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado". Por eso cree que su país es "la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!".

Isla de Diego García

La crisis abierta en torno a Groenlandia, una isla bajo soberanía danesa y el paraguas de la OTAN, ha abierto una nueva grieta en la tensa relación que mantiene Trump con Europa desde su regreso a la Casa Blanca. Bruselas ha prometido que no se quedará de brazos cruzados ante las amenazas del mandatario y que responderá si finalmente impone aranceles punitivos a quienes se opongan a sus planes de expansión territorial.

Uno de los más críticos con Trump ha sido el premier británico Keir Starmer, que este lunes tildó la maniobra de su homólogo de "totalmente errónea" .Y no ha tardado el presidente estadounidense en darle un tirón de orejas. En otro mensaje publicado en redes sociales ha asegurado que Reino Unido planea entregar la isla de Diego García, en el Índico y con una base militar de EEUU, a Mauricio, lo que ha definido como "un acto de gran estupidez".

"No hay duda de que China y Rusia están al tanto de este acto de debilidad total. Son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, y por eso Estados Unidos, bajo mi liderazgo y tras solo un año, es ahora respetada como nunca antes", ha insistido Trump, que también esgrime este supuesto episodio como otra de las razones de "seguridad nacional" para hacerse con Groenlandia y responder a los desafíos que, a su juicio, representan Pekín y Moscú.