Trump justifica una invasión de Groenlandia porque Noruega no le dio el Nobel: "No siento la obligación de pensar en la paz"

Donald Trump no afloja en su órdago para hacerse con el control de Groenlandia. El presidente estadounidense ha reiterado en una carta al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, que Dinamarca no puede proteger la gran isla del Ártico de la supuesta amenaza china y rusa y ha advertido que su obligación ya no es "pensar únicamente en la paz".

Pero en esa misma misiva, revelada por el periodista Nick Schifrin y a la que también ha tenido acceso la agencia Reuters, Trump deja entrever que su decisión de reclamar la titularidad de Groenlandia se ha visto espoleada por la decisión del Instituto Noruego de no concederle el Nobel de la Paz, que finalmente recayó en la opositora venezolana María Corina Machado.

"Querido Jonas, considerando que tu país ha decidido no otorgarme el Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno para Estados Unidos", se lee en la carta, en la que Trump parece estar justificando una invasión militar de la isla.

Støre ha confirmado al diario noruego VG haber recibido un mensaje de Trump el domingo y ha aclarado que era una respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían mandado.

"En el mensaje a Trump le explicamos nuestra postura sobre el aumento de aranceles a Noruega, Finlandia y otros países. Señalamos la necesidad de desescalar el intercambio de palabras y pedimos una conversación telefónica entre Trump, Stubb y yo a lo largo del día. La respuesta de Trump llegó poco después de haberle enviado nuestro mensaje. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN", ha relatado.

En su mensaje, el presidente de EEUU insiste en que "Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y, de todos modos, ¿por qué tienen un "derecho de propiedad"? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años".

Trump termina asegurando que ha hecho más por la OTAN "que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos". "El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia", concluye, tras reiterar en los últimos días que sus demandas se basan en intereses de "seguridad nacional" y para el desarrollo de la Cúpula Dorada, un novedoso sistema de defensa antiaérea.

Manifestación de este sábado en Nuuk, la capital de Groenlandia. Reuters.

El pasado viernes, el mandatario estadounidense ya amenazó con imponer aranceles punitivos a los aliados que se interpongan en su objetivo de hacerse con Groenlandia, lo que ha obligado a la Unión Europea a endurecer su postura. Bruselas, tras constatar que la estrategia de adulación y apaciguamiento no funciona, considera ya el recurso al lenguaje de la fuerza.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha anunciado que prepara una cumbre extraordinaria, que podría celebrarse el 22 de enero, con el objetivo de plantear una defensa común frente a "cualquier forma de coerción". "Europa no se dejará chantajear", ha asegurado por su parte la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los embajadores de los 27 en Bruselas mantuvieron este domingo una reunión de emergencia para coordinar la respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Sin embargo, no se ha alcanzado ningún resultado concreto: la crisis ha escalado tanto que solo puede resolverse al más alto nivel político.

Støre ha resaltado que la postura de Noruega está clara: Groenlandia es parte del reino de Dinamarca y el apoyo es "total". "También apoyamos que la OTAN, de forma responsable, refuerce el trabajo por la seguridad y la estabilidad en el Ártico. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego el que otorga el premio".