Trump impondrá aranceles a los ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado este sábado que impondrá una ola de aranceles crecientes contra los aliados europeos que han enviado tropas a Groenlandia hasta que se le permita a Estados Unidos la "compra total" de la región, según informa Reuters.

En una publicación en su perfil de Truth Social, el mandatario estadounidense anunció que el 1 de febrero entrarían en vigor aranceles del 10% para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. Estos aranceles aumentarían al 25% el 1 de junio y se mantendrían hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre Groenlandia, ha afirmado Trump.

"Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible", ha avisado el presidente de EEUU antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión "para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas".

Abierto a negociar

"Estados Unidos de América está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", dijo.

Manifestantes en Dinamarca y Groenlandia protestaron el sábado contra las demandas de Trump y pidieron que se le permita determinar su propio futuro.

Varios miembros de la Unión Europea han respaldado a Dinamarca, advirtiendo que la toma militar estadounidense de un territorio de la OTAN podría derrumbar la alianza militar que lidera Washington. Gran Bretaña también ha brindado su apoyo.