María Corina Machado: "Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela"

La líder opositora venezolana María Corina Machado, a su salida el jueves de la Casa Blanca donde se reunió con Trump. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado afirma que será la primera mujer electa presidenta de Venezuela y se muestra confiada en su futuro político. Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca, reconociendo su apoyo para liberar a Venezuela de Maduro. Políticos noruegos critican la entrega de la medalla a Trump, recordando que el premio Nobel no puede ser transferido ni compartido. El director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y reforzar la colaboración entre Estados Unidos y el gobierno interino venezolano.

"Cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela". Así de segura se ha mostrado este viernes la líder opositora María Corina Machado en una entrevista con Fox News, un día después de ser recibida en la Casa Blanca por Donald Trump.

Un encuentro discreto - sin comparecencia conjunta y en un comedor adyacente al Despacho Oval- que, según afirma la Casa Blanca, no cambió en absoluto la postura expresada por Trump tras la captura de Maduro de que Machado no contaba con el "suficiente apoyo ni respeto" para liderar la transición en Venezuela.

"Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela", señaló Machado, quien ha defendido además que entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz al republicano porque "se lo merece".

En Fox & Friends le preguntan a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado:



- ¿Por qué, a pesar de que el Comité del Premio Nobel dijo que no se podía transferir el premio a nadie, especialmente a Trump, ella lo hizo?



- Ella responde: "Porque se lo merece." pic.twitter.com/0GTuMoXCK5 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 16, 2026

Machado explicó que entregó el galardón al presidente en nombre del pueblo venezolano, reconociéndolo el trabajo histórico que realizó para liberar al país de Nicolás Maduro. "Fue un momento muy emotivo", ha añadido.

"Apreciamos mucho lo que ha hecho por, no sólo la libertad del pueblo venezolano, sino yo diría de todo el hemisferio", subrayó.

La líder opositora le regaló su medalla al republicano pese a las advertencias del Instituto Nobel noruego, la última este mismo viernes, de que "no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros".

Por su parte, Trump se refirió el jueves a esta entrega en una publicación en su red Truth Social. "Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo", escribió.

María Corina Machado, Donald Trump y Delcy Rodríguez, este jueves 15 de enero.

Sobre su encuentro con Trump, la líder opositora ha expresado este viernes su satisfacción por haber sido recibida en la Casa Blanca: "Salió muy bien. Estoy muy agradecida por la oportunidad de hablar con el presidente Trump. Algo que he estado esperando por mucho tiempo".

Indignación en Noruega

Políticos de varios partidos noruegos han criticado este viernes esta decisión entregarle al presidente de EEUU, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz.

"Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz", dijo a la televisión pública noruega NRK la exministra de Exteriores y diputada liberal Ine Eriksen Søreide.

En declaraciones al mismo medio, el líder del Partido Centrista, Trygve Slagsvold Vedum, incidió en la misma idea y señaló que el hecho de Trump haya aceptado la medalla muestra que es "el clásico tonto que tiene que apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros".

"Esto es ante todo algo absurdo y sin sentido", afirmó la líder del rojiverde Partido de Izquierda Socialista, Kirsti Bergstø.

Este partido y otra fuerza de izquierda, Rojo, ambos aliados del Gobierno laborista en minoría, ya criticaron en su momento la elección de Machado.

"Ahora la medalla Nobel está colgada en la oficina de Trump y, desgraciadamente, es una consecuencia predecible de la decisión del Comité Nobel", declaró el portavoz de política exterior de Rojo, Bjørnar Moxnes.

El director de la CIA con Delcy

Pese a las buenas palabras y el intercambio de halagos entre Machado y el republicano, este viernes ha trascendido que mientras Trump recibía a la líder opositora en una reunión de perfil bajo, Trump había enviado al director de la CIA, John Ratcliffe, a Caracas donde mantuvo un encuentro cara a cara con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada.

Se trata del primer miembro del Gabinete de Trump y el cargo estadounidense de mayor rango que visita la capital venezolana tras la exitosa operación militar relámpago de la Delta Force que extrajo a Maduro y a su mujer, Cilia Flores, y los condujo a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

Y además se produjo el mismo día que el presidente republicano recibía en la Casa Blanca, de forma bastante discreta, a la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado. Pese a ello, la jefa de prensa de Trump, Karoline Leavitt, no tuvo reparos en alabar a Delcy Rodríguez: "Ha sido extremadamente colaborativa y ha cumplido con todo lo que hemos pedido".

Según informa The New York Times, Ratcliffe transmitió a Delcy durante su encuentro en Caracas el mensaje de que la Administración estadounidense ve en el Gobierno interino de Venezuela el mejor camino hacia la estabilidad en el país a corto plazo, haciendo hincapié en la necesidad de colaboración.

La fuente citada por el periódico explicó que el director de la CIA viajó por orden de Trump para decirle a la exvicepresidenta de Maduro y figura clave del chavismo que "Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo". También se abordaron cuestiones centradas en cómo mejorar el intercambio de inteligencia o qué hacer para que Venezuela deje de ser un "refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes".

La visita de Ratcliffe, según la Administración Trump, supone un respaldo a la figura de Delcy Rodríguez y una señal para seguir cultivando la confianza y la colaboración entre Washington y Caracas. De hecho, el jueves la nueva presidenta también presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permita liberalizar el sistema.

Delcy, que se dirigió este jueves a la nación con el pretexto del balance anual del curso, se comprometió a ostentar la presidencia "hasta que pueda haber una transición" e hizo saber a los suyos que daría la "batalla diplomática" para mantener en pie sus relaciones con China, Rusia, Cuba, Irán "y con todos los pueblos del mundo y, a la vez, con Estados Unidos".