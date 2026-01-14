-
Acaba la reunión en la Casa Blanca sobre Groenlandia
Pasadas las 18 y 15 horas de la tarde ha terminado la reunión en la Casa Blanca sobre Groenlandia.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, salieron de la Casa Blanca tras reunirse con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en medio de las presiones de Washington para hacerse con el control de la isla ártica.
En la reunión también participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien originalmente iba a ser el anfitrión del encuentro en el Departamento de Estado, pero que a última hora se trasladó al Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, con la presencia de Vance.
El encuentro, solicitado por las autoridades danesas y groenlandesas, se produjo en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión para tomar el control de Groenlandia, alegando intereses de seguridad nacional para su país.
-
Macron advierte a EEUU de "consecuencias en cadena" de violar soberanía de Groenlandia
El presidente francés, Emmnanuel Macron, advirtió este miércoles de que una eventual violación por Estados Unidos de la soberanía de Groenlandia tendría "consecuencias en cadena sin precedentes".
"Si se violara la soberanía de un país europeo y aliado, las consecuencias en cadena serían sin precedentes. Francia sigue la situación con la máxima atención y actuará en plena solidaridad con Dinamarca y su soberanía", dijo el presidente francés en el Consejo de Ministros de este miércoles, según reportó la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, en la conferencia de prensa posterior.
-
Expertos de la ONU condenan la "lógica de dominación colonial" de Trump en Groenlandia
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas expresaron este miércoles su preocupación por algunas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con Groenlandia que consideraron "una lógica de dominación colonial".
Comentarios de Trump según los cuales el territorio autónomo danés debería ponerse bajo control estadounidense o que podría utilizarse la fuerza para lograr dicho resultado evocan un colonialismo "que la comunidad internacional ha rechazado desde hace mucho tiempo", señalaron en un comunicado conjunto.
La retórica del presidente norteamericano "suscita profunda preocupación sobre el mantenimiento de un orden internacional democrático y equitativo, basado en el respeto de la dignidad humana y de los derechos fundamentales conforme a la Carta de las Naciones Unidas", agregaron.
-
Von der Leyen apoya a Groenlandia frente a la amenaza de anexión de Trump: "Pueden contar con nosotros"
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha vuelto a expresar este miércoles su apoyo a Dinamarca y Groenlandia frente a los planes de Donald Trump de anexionarse la gran isla del Ártico, sin descartar siquiera el uso de la fuerza militar.
Sin embargo, Von der Leyen no ha querido aclarar si el artículo 42.7 del Tratado, la cláusula de defensa mutua de la UE, obligaría a todos los Estados miembros a salir en defensa de Dinamarca si EEUU ataca Groenlandia. "Esta cuestión no se plantea en este momento", ha alegado.
"Para mí es importante que los groenlandeses sepan (y ya lo saben por los hechos y no solo por las declaraciones), que nosotros respetamos los deseos de los groenlandeses y sus intereses y que pueden contar con nosotros", destaca la presidenta de la Comisión.
-
La OTAN ultima en el Ártico el 'Cold Response' con el pulso entre EE UU y Dinamarca por Groenlandia de telón de fondo
En plena escalada verbal en torno a Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado a asegurar que la controlará “de una forma u otra”, la OTAN ultima los preparativos del ejercicio Cold Response 2026, diseñado para reforzar la defensa del flanco más septentrional de la Alianza en un momento en que el Ártico se consolida como uno de los principales tableros de la rivalidad estratégica global.
Las maniobras reunirán en Noruega a marines estadounidenses y unidades de élite danesas junto a contingentes de otros países aliados, en un entorno extremo marcado por temperaturas bajo cero, terrenos inhóspitos y enormes exigencias logísticas.
Más allá del adiestramiento, el ejercicio tiene una clara lectura geopolítica: demostrar capacidad de disuasión y de respuesta militar en el Alto Norte.Un despliegue que coincide con la decisión de los embajadores de la Alianza de reforzar su presencia en el Ártico ante una presión estratégica al alza por las declaraciones de Trump, sobre su interés en hacerse con Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa. Un pulso político que añade fricción interna a un tablero ya cargado de simbolismo estratégico.
-
Trump mete presión a la OTAN: "Sería más poderosa con Groenlandia en manos de EEUU, otra cosa es inaceptable"
Donald Trump sube su apuesta en el arriesgado órdago para hacerse con el control de Groenlandia y enfoca ahora su presión sobre la OTAN. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente republicano ha asegurado que la Alianza Atlántica sería "mucho más formidable y efectiva" si Estados Unidos se hace con la isla del Ártico y ha amenazado con que "cualquier otra cosa es inaceptable".
Las palabras de Trump se registran pocas horas antes de un encuentro en la Casa Blanca que se antoja clave para la resolución de la crisis. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. La Administración estadounidense lleva días repitiendo que comprará la isla, sin descartar una invasión militar.
En su mensaje, Trump ha insistido en que EEUU "necesita" Groenlandia por motivos de "seguridad nacional" y porque es "vital" para la Cúpula Dorada, el escudo antiaéreo para interceptar misiles balísticos intercontinentales que puso en marcha en julio. También que si Washington no se hace con la isla, serán China o Rusia las que se lancen a su captura.
-
Suecia anuncia envío de oficiales militares a Groenlandia y Dinamarca aumentará su presencia en la isla
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.
Bajo el nombre de "Operación Resistencia Ártica". Kristersson ha comentado que las tropas suecas son "parte de un contingente de varios países aliados".
La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EEUU, cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse "por las buenas o las malas" con la isla.
Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha anunciado que Francia va a abrir un consulado en Groenlandia el próximo mes.
-
Trump pone precio a Groenlandia: tasa en 700.000 millones de dólares el valor de compra de la isla del Ártico
Estados Unidos podría tener que desembolsar hasta 700.000 millones de dólares si finalmente quisiera comprar Groenlandia como desea Donald Trump, según una estimación difundida por la cadena CBS News.
Esta tasación ha sido realizada por un grupo de expertos y exaltos cargos de EEUU dentro de la planificación de la Administración Trump para la adquisición.
Un alto funcionario de la Casa Blanca asegura que se le ha ordenado al secretario de Estado, Marco Rubio, que presente una propuesta en las próximas semanas para la compra de Groenlandia, y calificó dicho plan de "alta prioridad" para Trump.
Este desembolso supondría más de la mitad del presupuesto anual del Departamento de Defensa para la prioridad de seguridad nacional de Trump.
EEUU