Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Rusia, Irán, Marruecos, Brasil y Albania, a partir del 21 de enero

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre los que se encuentran algunos que pertenecen a la OTAN como Albania, Macedonia del Norte o Montenegro.

La restricción también afecta a otros países, como Irán, Rusia o Brasil, cuya relación actual con EEUU presenta fricciones y enfrentamiento. Ha sido la cadena Fox News la que ha tenido acceso a la lista completa y la ha publicado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado revalúa los procedimientos de verificación en los visados de inmigración.



Estos son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.



Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

"El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para considerar no elegibles a inmigrantes potenciales que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

"La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras el Departamento de Estado revalúa los procedimientos de procesamiento de inmigración para evitar el ingreso de extranjeros que accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos".

Lista completa de países Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

En noviembre del año pasado, Trump había prometido "pausar permanentemente" la migración desde todos los "países del Tercer Mundo" después de un tiroteo cerca de la Casa Blanca perpetrado por un ciudadano afgano que mató a un miembro de la Guardia Nacional.



En ese momento, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que da instrucciones sobre negar visados a los solicitantes, que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

Se podría rechazar a los solicitantes mayores o con sobrepeso, así como a aquellos que hayan usado anteriormente asistencia en efectivo del gobierno o hayan estado institucionalizados.