Trump mete presión a la OTAN: "Sería más poderosa con Groenlandia en manos de EEUU, otra cosa es inaceptable"

Donald Trump sube su apuesta en el arriesgado órdago para hacerse con el control de Groenlandia y enfoca ahora su presión sobre la OTAN. En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente republicano ha asegurado que la Alianza Atlántica sería "mucho más formidable y efectiva" si Estados Unidos se hace con la isla del Ártico y ha amenazado con que "cualquier otra cosa es inaceptable".

Las palabras de Trump se registran pocas horas antes de un encuentro en la Casa Blanca que se antoja clave para la resolución de la crisis. Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunirán con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. La Administración estadounidense lleva días repitiendo que comprará la isla, sin descartar una invasión militar.

En su mensaje, Trump ha insistido en que EEUU "necesita" Groenlandia por motivos de "seguridad nacional" y porque es "vital" para la Cúpula Dorada, el escudo antiaéreo para interceptar misiles balísticos intercontinentales. También que si Washington no se hace con la isla, serán China o Rusia las que se lancen a su captura.

"La OTAN debería liderar el camino para que lo logremos", ha reclamado el mandatario estadounidense, que ya ha arrancado otros compromisos a la Alianza y a sus socios, como el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB o la compra de armas estadounidenses para enviar a Ucrania.

"Militarmente, sin el enorme poder de Estados Unidos (...) la OTAN no sería una fuerza efectiva o de disuasión. Lo saben y yo también. La OTAN sería mucho menos formidable y efectiva sin Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier otra cosa sería inaceptable", ha sentenciado.

Trump, durante una visita a Detroit este martes, ya había aumentado la preocupación de Groenlandia y sus socios arremetiendo contra el primer ministro groenlandés, que había dicho que el territorio autónomo danés elegiría el paragüas de Dinamarca antes que el de EEUU. "No sé quién es. No sé nada de él. Pero eso le va a suponer un problema", adviritó el presidente republicano.

"Groenlandia no se puede comprar, los groenlandeses no se pueden comprar", respondió mandatario groenlandés Jens-Frederik Nielsen en una entrevista con la televisión pública. "El derecho a la autodeterminación es nuestro, otros países no tienen que intentar influirnos. Y hay acuerdo total sobre eso en el Gobierno. Ése es el mensaje que tenemos para Estados Unidos".

Europa, en su tensa relación con Trump desde su regreso a la Casa Blanca, también ha manifestado su apoyo rotundo a la soberanía de la gran isla del Ártico. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha vuelto a expresar este miércoles su apoyo a Dinamarca y Groenlandia frente a los planes del magnate.

Sin embargo, no ha querido aclarar si el artículo 42.7 del Tratado, la cláusula de defensa mutua de la UE, obligaría a todos los Estados miembros a salir en defensa de Dinamarca si EEUU ataca Groenlandia. "Esta cuestión no se plantea en este momento", ha dicho.

