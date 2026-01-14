El equipo de Trump prepara una lista de opciones militares contra Irán y alternativas como sanciones o ciberataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. Reuters

La opción de un ataque de Estados Unidos a Irán está ya sobre la mesa. El equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump se reunió este martes para preparar opciones militares en Irán que el mandatario estadounidense podría ordenar en los próximos días, según indicó una fuente cercana a la reunión al Washington Post.

El vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más amplio a las protestas, que se han extendido por más de un centenar de ciudades de todo el país.

La reunión se produjo después de que el republicano dijera el martes que ordenó cancelar "todas las reuniones" con funcionarios de Teherán y de que el enviado del presidente a Oriente Medio Steve Witkoff suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo.

Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y ejecutando a manifestantes e incluso el martes indicó que "la ayuda estaba en camino" en relación a las movilizaciones.

Según indicaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que una nueva ofensiva militar, similar al bombardeo de instalaciones nucleares de junio, entraña un alto riesgo de fallo de cálculo o de material de inteligencia erróneo.

El Ejecutivo de Trump solicitó el lunes a socios europeos que compartan información de inteligencia sobre posibles objetivos dentro de Irán.

Otro de los argumentos en contra de una operación militar contra el régimen de los ayatolás radica en que Estados Unidos no cuenta actualmente con la capacidad suficiente en la región para evitar represalias, ya que tuvo que retirar muchos de sus efectivos para la operación de bloqueo a Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro.

Pese a ello, sí cuenta con múltiples destructores en las cercanías capaces de disparar misiles de largo alcance, y presumiblemente submarinos con misiles balísticos.

Sin embargo, en el entorno de Trump sigue habiendo reticencias a intervenir militarmente y desestabilizar la región ante la posibilidad de que la caída del Gobierno iraní conduzca a un régimen más extremo u otro estado fallido en Oriente Próximo.

Temor a un choque con MAGA

También hay muchas reservas a que esta intervención militar suponga un nuevo choque con las bases del movimiento MAGA (Make America Great Again).

El núcleo de MAGA reaccionó con un fuerte rechazo y críticas al ataque de Estados Unidos contra Irán del año pasado, al verlo como una traición a la promesa de evitar nuevas guerras en Oriente Próximo.

Aunque una parte de la base respaldó los bombardeos como una acción puntual para frenar el programa nuclear iraní, líderes influyentes del trumpismo más aislacionista advirtieron que la operación contradecía la doctrina de 'America First' y abría la puerta a otro conflicto prolongado.

En redes sociales y programas afines al movimiento, denunciaron que el ataque carecía de justificación clara, que se había lanzado sin un debate suficiente en el Congreso y que ponía en riesgo vidas estadounidenses por intereses ajenos a las prioridades domésticas del país.

Entre las alternativas a una operación militar, el equipo de Trump baraja ciberataques a la infraestructura del gobierno iraní, medidas para contrarrestar el bloqueo iraní de las comunicaciones de los manifestantes y ataques selectivos contra objetivos asociados con las fuerzas represivas de los servicios de seguridad iraníes.

El lunes por la noche, Trump anunció aranceles del 25 % a los países que comercian con Irán. El Gobierno del republicano no ha dado más detalles sobre cómo se implementarían.