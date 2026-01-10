Trump blinda en EEUU los ingresos del petróleo venezolano y los declara intocables frente a embargos

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump firmó una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano en cuentas del Tesoro de Estados Unidos. La medida impide que estos fondos sean confiscados mediante embargos o procesos judiciales. La Casa Blanca afirma que la acción busca evitar que se socaven los esfuerzos de EE.UU. para la estabilidad económica y política en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano que se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense de "embargo o proceso judicial", dijo el sábado la Casa Blanca.

"El presidente Trump está impidiendo la confiscación de los ingresos petroleros venezolanos que podrían socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela", dijo la Casa Blanca en una hoja informativa.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.