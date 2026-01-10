De los insultos de "maldita zorra" al punto ciego de la cámara: los momentos clave del tiroteo de Mineápolis (EEUU)

Renee Nicole Good, la mujer asesinada a tiros en Mineápolis, Minnesota, a manos del ICE, y una captura del vídeo donde está Nicole en su vehículo minutos antes de ser asesinada. E. E.

Nuevas informaciones han trascendido del tiroteo que mató a Renee Nicole Good, la mujer de 37 años que murió el pasado miércoles tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis.

Según publica el periódico estadounidense The Washington Post, un vídeo difundido en redes, captado de la cámara de Jonathan Ross, el agente que acabó con la vida de Nicole, arroja luz sobre el caso.

La grabación de 47 segundos, publicada por el sitio web Alpha News de Minnesota, muestra por primera vez que Renee Nicole Good habló con el agente de ICE, antes de que este le disparara. Revela que, una fracción de segundo antes del tiroteo, su esposa la instó a alejarse del lugar.

Confrontación con el agente

Al pasar por la puerta del conductor, ella le habla al agente a través de la ventanilla. "No te preocupes, amigo, no estoy enfadada contigo", le dijo Good. Se desconoce qué fue lo que propició dicho comentario. Según se aprecia en el vídeo, Ross no habla antes de abrir fuego.

Después, la mujer de Good, Rebecca, se confronta con el agente aduanero, mientras este camina por detrás de la camioneta. "No cambiamos las placas todas las mañanas", dice la esposa. "¿Quieres venir a por nosotros? Te digo que vayas a buscarte algo de comer, grandullón", agregó.

"Conduce, nena, conduce"

Mientras llegan más agentes del ICE y le ordenan a Renee Good, la víctima, que salga de su vehículo, la esposa trata de abrir la puerta del copiloto, como se muestra en el video.

Uno de los nuevos agentes que llega al lugar de los hechos trata de abrir la puerta de la conductora, Renee. Ella pone el vehículo en dirección contraria y su esposa parece animarla a huir. "Conduce, nena, conduce", dice Rebecca Good, la esposa de la damnificada.



El agente Ross cruza frente al coche, mientras este se mueve marcha atrás. La cámara capta brevemente a Renee Good, quien había estado hablando con los policías en su ventana lateral, girando su vista para mirar hacia adelante a través del parabrisas.

Luego mira hacia abajo mientras pone la marcha. Vuelve a mirar hacia arriba mientras gira el volante a la derecha, alejándose de Ross.



"Maldita zorra"

Mientras el coche se mueve, Ross está de pie cerca de la esquina delantera, en el lado del conductor. Alguien grita: "¡Guau!". La cámara del agente se dirige hacia el cielo pero no cae al suelo. Se escucha un disparo, y luego otras dos detonaciones más.

El policía Ross enfoca la cámara hacia el vehículo casi de forma inmediata. De pronto, se escucha una voz masculina, sin determinar a quién pertenece, que pronuncia dos improperios: "Maldita zorra".

Protestas en Mineápolis

El asesinato de Renee Good conmocionó a la ciudadanía estadounidense.Con 2.000 agentes federales desplegados en las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, miles de personas se congregaron en Minneapolis para protestar por el tiroteo, mientras que se convocaron manifestaciones en Nueva York, Chicago, Seattle, Phoenix, Orlando y Columbus, Ohio.

La operación en Minnesota, que incluye a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), forma parte de la ofensiva nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes y de una investigación con fuerte carga política sobre acusaciones de fraude contra algunas organizaciones sin fines de lucro de Minnesota en la comunidad somalí.

Una persona "increíble"

"Renee era una de las personas más amables que he conocido", señaló su madre destrozada en declaraciones al diario Minnesota Star Tribune. "Ha cuidado de personas toda su vida. Era compasiva, cariñosa, comprensiva. Un ser humano increíble", añadió.

Nacida y crecida en Colorado Springs, Good quedó viuda tras fallecer su esposo, el comediante Timothy Macklin, en 2023. Fruto de esta relación nació el niño que ahora queda huérfano y del que se ocupará la madre de la fallecida. Ese año se casó con Becca Good, adoptando su apellido.

Renee tenía además otros dos hijos, dos adolescentes de 15 y 12 años, de una relación anterior.

Su esposa, que actuó el miércoles como portavoz ante los medios tras el asesinato, la describió como una "cristiana devota" que incluso había participado en viajes de misiones a Irlanda del Norte cuando era más joven.