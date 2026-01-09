Agentes del ICE abren fuego contra dos venezolanos en medio de las protestas por el asesinato de una mujer

Agentes del FBI trabajan a las puertaws del Hospital Adventista después de que agentes federales estadounidenses dispararan a dos personas en Portland , Oregón, EE. UU., el 8 de enero de 2026 Reuters

Dos personas han resultado heridas después de que dos Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hayan abierto fuego contra ellos este jueves en Portland, Oregón (Estados Unidos), según ha confirmado la policía local. El Departamento de Seguridad Nacional ha asegurado a la cadena Fox que son de nacionalidad venezolana.

Según la versión del Departamento de Seguridad Nacional, un conductor presuntamente relacionado con una red criminal habría "utilizado como arma" su vehículo contra los agentes en un intento de darse a la fuga y atropellarlos. Ha sido entonces cuando un oficial ha disparado a modo de defensa.

Las autoridades han instado a los ciudadanos de Portland a mantener la calma en un momento de gran tensión después del tiroteo registrado el día anterior en Minneapolis, que dejó una víctima mortal, lo que ha desencadenado protestas en contra de las operaciones de la policía federal en las principales ciudades del país.

La policía de Portland ha recibido el aviso de que un hombre y una mujer, aún sin identificar, habían sido heridos tras un tiroteo. Al llegar al lugar han confirmado que hay dos agentes federales de ICE posiblemente involucrados, según ha confirmado el FBI su cuenta de X en una publicación que ha borrado posteriormente.



Los heridos han tenido que ser trasladados al hospital desde la zona residencial en la que se produjo el altercado. Por el momento no hay detalles sobre su estado de salud. Según declaraciones recogidas por ABC News de la presidenta del Concejo Municipal de Portland, Elana Pirtle-Guiney, las víctimas siguen con vida.

El tiroteo en Minneapolis

Un agente de ICE -una agencia independiente del Departamento de Seguridad Nacional- mató a tiros a una mujer identificada como Renee Good este pasado miércoles en Minneapolis (Minnesota), un caso que ha levantado protestas contra los abusos de poder de los agentes federales y la política de la Administración del presidente, Donald Trump.

Renee Good era una mujer de 37 años, viuda y madre de tres hijos. Cristiana devota, poeta y escritora fue acusada por parte del gobierno de Trump de "terrorista" y "agitadora profesional" cuando perdió la vida sin oponer resistencia ni mediar palabra, sin defensa alguna.

La mujer estaba presente como observadora ciudadana en una de las redadas de ICE en Mineápolis, como parte de las iniciativas de la comunidad para vigilar el comportamiento de los agentes federales durante los operativos antiinmigración para que haya testigos oculares en caso de violencia o abuso policial.

En videos compartidos en redes sociales se ve como en un momento dado Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el coche choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

To all of the MAGA Republicans and ICE defenders who are claiming that this woman in Minneapolis, Minnesota, tried to run ICE officers over with her car before they shot and killed her, here is the actual video.



As you can clearly see, there are three ICE officers to the side of… pic.twitter.com/mWLV0mYVZR — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 7, 2026

Este tipo de altercados le ha costado la vida a por lo menos siete personas en los últimos meses.

Portland ha sido una de las ciudades, gobernadas por demócratas, en las que Trump ordenó desde mediados de 2025 el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de otras agencias federales bajo la justificación de combatir el crimen pero se han enfocado, principalmente, en redadas contra migrantes.



El alcalde de Portland, Keith Wilson, ha dicho en un comunicado que es su ciudad la que está ahora lidiando con la violencia a manos de agentes federales y que "no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras las protecciones constitucionales se erosionan y el derramamiento de sangre aumenta".

"La militarización federal socava la seguridad pública comunitaria eficaz y contradice los valores que definen nuestra región", ha añadido Wilson. "Utilizaré todas las herramientas legales y legislativas disponibles para proteger los derechos civiles y humanos de nuestros residentes".