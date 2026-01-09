EEUU intercepta otro petrolero de la 'flota en la sombra' de Rusia en el Caribe como parte de su bloqueo a Venezuela

Momento en el que un helicóptero de la Guardia Costera de EEUU aborda al petrolero Olina. X

La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado este viernes otro petrolero en aguas del Caribe cerca de Trinidad.

Se trata del quinto buque abordado como parte de los esfuerzos de Washington para controlar las exportaciones de petróleo de Venezuela.

El petrolero interceptado este viernes, llamado Olina, que según la base de datos pública de transporte marítimo Equasis enarbolaba falsamente la bandera de Timor Leste, ahora cambiada a la rusa, y pertenece a la llamada 'flota en la sombra'.

El Olina salió de Venezuela la semana pasada completamente cargado de petróleo como parte de una flotilla, poco después de que EEUU capturase al presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

EEUU impuso sanciones al Olina en enero del año pasado, cuando fue bautizado como Minerva M, por lo que Washington dijo que era parte de la llamada 'flota en la sombra' de Rusia.

Otros tres barcos -Skylyn, Min Hang y Merope- todos completamente cargados y parte de la misma flotilla que partió la semana pasada, navegaron de regreso a aguas venezolanas el jueves.

Dos petroleros más incautados esta semana

El pasado miércoles, EEUU lanzó otra operación militar que se saldó con la captura de otros dos petroleros. El primero interceptado fue el Marinera, con bandera rusa, que navegaba por el Atlántico Norte.

La segunda operación se realizó en aguas de América Latina. En este caso se trataba del M Sophia, un superpetrolero panameño, sancionado por Estados Unidos y parte de la llamada 'flota en la sombra' que transporta crudo venezolano hacia China con el transponedor apagado.

M Sophia navegaba falseando la bandera, es decir, mostrando bandera de Camerún, pese a estar registrado bajo Panamá.

La operación contra el petrolero de bandera rusa Marinera, que navegaba por aguas del Atlántico Norte, se produjo tras dos semanas de persecución. El movimiento se produjo después de que Moscú decidiese movilizar a un submarino para proteger al buque.

El primer buque incautado por EEUU fue el Skipper el pasado 10 de diciembre. Días después, Trump ordenó un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Estados Unidos interceptó el pasado 20 de diciembre otro petrolero con bandera panameña en aguas internacionales del Caribe, frente a las costas de Venezuela. Se trataba del Centuries y no formaba parte de la lista de petroleros sancionados por Washington.

La 'flota en la sombra'

La llamada 'flota fantasma' o 'flota en la sombra' de Rusia es una red conformada por centenares de viejos petroleros, con seguros y empresas pantalla fuera de los circuitos occidentales, utilizada para seguir exportando crudo esquivando a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania.

Muchos de estos buques apagan sus sistemas de seguimiento, manipulan datos y hacen trasbordos barco a barco para ocultar el origen del petróleo, que a menudo termina en refinerías de Asia y vuelve al mercado mundial con otra etiqueta.

Este entramado permite a Moscú mantener ingresos energéticos clave para financiar su esfuerzo bélico, aunque vendiendo con descuento y asumiendo riesgos crecientes de accidentes y contaminación.​

Estados Unidos considera que esta 'flota en la sombra' es un elemento central de la capacidad de Rusia para sostener su economía y su guerra en Ucrania, por lo que la ha convertido en objetivo prioritario de su política de sanciones.

El Departamento del Tesoro ha sancionado de forma específica a decenas de compañías y a más de un centenar de petroleros vinculados a este circuito, elevando el riesgo legal y financiero para cualquier actor que ayude a transportar o asegurar crudo ruso por encima del tope de precios del G7.

Washington combina estas medidas financieras con intentos de incautar buques sancionados en alta mar cuando transportan petróleo ruso, iraní o venezolano, lo que ha elevado la tensión con Moscú.​

La postura oficial de EEUU se presenta como una estrategia para "reducir los ingresos energéticos del Kremlin sin desestabilizar el mercado mundial de petróleo", insistiendo en que el objetivo son los ingresos de guerra y no un embargo total del crudo ruso.

Sin embargo, esta persecución de petroleros de la 'flota fantasma' y los planes de abordaje o incautación han provocado choques diplomáticos con Rusia, que acusa a Washington de violar la libertad de navegación y militarizar el comercio energético.

Al mismo tiempo, EEUU coordina su enfoque con la Unión Europea y el G7, que van endureciendo sus propios paquetes de sanciones y listas de buques señalados como parte de la 'flota fantasma' rusa.