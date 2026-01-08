Trump retira a EEUU de 66 organizaciones internacionales por "derrochadoras": "Son una amenaza a nuestra nación"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 entidades de la ONU. Entre las organizaciones afectadas se encuentran el IPCC, IRENA, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, y la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. La Casa Blanca afirma que la medida busca priorizar la soberanía, seguridad y prosperidad económica de EE.UU. frente a agendas globalistas. Estados Unidos dejará de financiar y participar en estos organismos, argumentando que son innecesarios, mal gestionados y contrarios a sus intereses nacionales.

Donald Trump retira a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales y sigue con su política de reducir su cooperación a nivel mundial. El presidente republicano firmó este miércoles una orden ejecutiva para que su país deje de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses de Washington, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities

El documento, que fue compartido por la Casa Blanca, detalla que todos los departamentos ejecutivos y agencias estadounidenses deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas entidades tras una revisión ordenada por Trump para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera contrarios a su soberanía y prioridades económicas.

El documento oficial señala que la medida responde a que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y buscan "agendas globalistas", que no se alinean con las prioridades de Washington.

La Casa Blanca aseguró que esta decisión pondrá fin a la financiación hacia estos organismos con dinero de los contribuyentes estadounidenses y permitirá al país reorientar recursos hacia "prioridades internas y políticas que favorezcan su independencia".

"La Administración Trump ha descubierto que estas instituciones son redundantes en su alcance, mal administradas, innecesarias, derrochadoras, mal gestionadas, capturadas por los intereses de actores que promueven sus propias agendas contrarias a las nuestras, o una amenaza para la soberanía, las libertades y la prosperidad general de nuestra nación", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la salida de EEUU del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.