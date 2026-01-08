Trump desliza que el control de Venezuela por EEUU podría alargarse durante años: "Solo el tiempo lo dirá"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump no fija una fecha límite para el control estadounidense sobre Venezuela y afirma que "solo el tiempo lo dirá". El presidente estadounidense destaca que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez colabora plenamente con Washington y promete reconstruir Venezuela de forma rentable. Trump anuncia un plan para refinar y vender 50 millones de barriles de petróleo venezolano bloqueados previamente por sanciones. No aclara si enviaría tropas si el acceso al petróleo es impedido y mantiene buenas relaciones con el gobierno interino, sin comprometerse a nuevas elecciones en Venezuela.

Donald Trump no marca una fecha límite para poner fin al control estadounidense de Venezuela y de sus recursos petrolíferos. "Yo diría mucho más", ha afirmado al ser preguntado sobre si su Administración supervisará el gobierno del país latinoamericano tras deponer a su líder, Nicolás Maduro, durante tres meses, un año o más. "Solo el tiempo lo dirá", ha subrayado.

El presidente republicano, en una entrevista con The New York Times publicada este jueves, ha insistido en que el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez "nos está dando todo lo que consideramos necesario". En este sentido, ha explicado que su Administración mantiene unas relaciones "muy buenas" con la presidenta interina.

"Reconstruiremos Venezuela de una manera muy rentable", ha prometido Trump. "Vamos a usar el petróleo. Estamos bajando los precios y vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Sus declaraciones se registraron unas horas después de que Marco Rubio, el secretario de Estado, revelase un plan de tres fases -estabilización, recuperación y transición- para "gestionar" Venezuela. También a rebufo de la confesión del secretario de Energía, Chris Wright, de que Washington mantendrá "indefinidamente" el control de petróleo de Caracas.

Trump reveló el martes un plan para refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que se encontraban estancados en el país latinoamericano debido al bloqueo estadounidense. Otra señal más de la coordinación que Washington está fomentando con el nuevo Gobierno de Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro el fin de semana pasado en una operación militar relámpago.

"Nos están dando todo lo que consideramos necesario", ha enfatizado el mandatario republicano en la entrevista con The New York Times en el Despacho Oval. Sin embargo, no se ha comprometido a fijar una fecha sobre cuándo celebrar unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela.

De hecho, Trump no ha querido responder a las preguntas de los periodistas de por qué optó por colocar a Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, como líder venezolana en lugar de respaldar a la líder opositora María Corina Machado. "Marco [Rubio] habla con ella [Delcy] a menudo. Os diré que estamos en constante contacto con ella y su administración".

Machado, flamante Nobel de la Paz, aseguró en una entrevista con el medio La Patilla que el liderazgo de Delcy Rodríguez es "absolutamente temporal" e insistió en que su país está en un proceso hacia la "transición": "Y el objetivo es que sea un proceso lo más corto, absolutamente lo más corto y rápido posible". También apuntó que al régimen chavista le están dando "instrucciones para desmantelarse a sí mismo".

Trump tampoco ha querido responder a las preguntas de si enviaría tropas estadounidenses si Caracas le impidiese el acceso al petróleo venezolano o si el chavismo se negara a expulsar al personal ruso y chino, como ha exigido su Administración. "No puedo decirlo, pero nos tratan con mucho respeto. Nos llevamos muy bien con el Gobierno que está allí ahora mismo".

Además, ha revelado su intención de viajar hasta Venezuela en un futuro próximo: "Creo que en algún momento será seguro".