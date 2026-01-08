Miles de personas protestan en Mineápolis por el asesinato de una mujer por disparos de los agentes migratorios de EEUU

Protestas en las calles de Minneapolis por la muerte de una mujer a manos de los servicios de inmigración de EEUU. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Miles de personas protestan en Mineápolis por el asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años, a manos de un agente migratorio durante una gran operación federal. La operación, con 2.000 agentes desplegados, forma parte de la ofensiva nacional de Trump contra los migrantes y de investigaciones sobre fraude en la comunidad somalí de Minnesota. Versiones contradictorias han surgido sobre el tiroteo: el gobierno federal lo califica de terrorismo doméstico y defensa propia, mientras que autoridades locales y activistas denuncian violencia policial. Un video muestra a agentes enmascarados acercándose al coche de Good, quien fue disparada a quemarropa mientras intentaba alejarse; la investigación sigue en curso.

El asesinato a tiros de una madre de 37 años de Minnesota a manos de un agente de inmigración estadounidense ha puesto en vilo a la ciudad de Minneapolis y a gran parte de Estados Unidos, ya que este suceso puede convertirse en otro punto más de conflicto en un país que actualmente está muy polarizado.

Los funcionarios del estado de Minnesota y los federales ofrecen versiones muy distintas del tiroteo. Lo que ocurrió fue que un agente no identificado mató a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el miércoles, mientras los oficiales de inmigración llevaban a cabo la que se ha denominado la "mayor operación jamás realizada" por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Con 2.000 agentes federales desplegados en las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul, miles de personas se congregaron en Minneapolis para protestar por el tiroteo, mientras que se convocaron manifestaciones en Nueva York, Chicago, Seattle, Phoenix, Orlando y Columbus, Ohio.

Trump regime ICE troops murdered a US citizen, a woman in Minneapolis. She was shot point blank in the face according to witnesses. Footage shows her drive away as an ICE trooper shoots into her car window, causing her car to lose control. pic.twitter.com/ASz7lWS9y2 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 7, 2026

La operación en Minnesota, que incluye a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), forma parte de la ofensiva nacional del presidente Donald Trump contra los migrantes y de una investigación con fuerte carga política sobre acusaciones de fraude contra algunas organizaciones sin fines de lucro de Minnesota en la comunidad somalí.

Al menos 56 personas se han declarado culpables desde que los fiscales federales, bajo la anterior administración demócrata de Joe Biden, comenzaran a investigar programas de cuidado infantil y otros servicios sociales en la comunidad somalí según informa Reuters.

Uno de los mensajes que se puede leer en las calles de Minneapolis tras la muerte de Renee Nicole Good. Reuters

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Trump, Kristi Noem, calificó el incidente del miércoles como un acto de terrorismo doméstico, afirmando que un oficial experimentado, tras su entrenamiento, realizó un acto de defensa propia.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ambos demócratas, cuestionaron inmediatamente la versión del gobierno federal y culparon a Trump de lo que calificaron de provocación innecesaria al desplegar fuerzas del orden federales.

"No fue 'terrorismo doméstico'". "Fue violencia sancionada por el estado. Una familia vivirá para siempre con el dolor causado por las acciones imprudentes y mortales del gobierno", declaró en X la representante demócrata estadounidense Ilhan Omar, somalí-estadounidense que representa a Minneapolis y frecuente blanco de las críticas políticas de Trump.

Narrativas contrapuestas

Las narrativas contrapuestas ponen de relieve la polarización política de EEUU, donde los partidarios de Trump respaldan con entusiasmo su versión de los hechos y los opositores sostienen que sus afirmaciones suelen ser manifiestamente falsas.

Una mujer porta un letrero en el que acusa a los servicios de inmigración de haber asesinado a Renee Nicole Good. Reuters

Un video muestra a agentes enmascarados acercándose al coche de Good, que estaba detenido en un ángulo inusual en una calle de Minneapolis. El coche retrocede y se aleja, dirigiéndose brevemente hacia el agente que abrió fuego a quemarropa.

El video no parece mostrar contacto ni ninguna señal de que el agente estuviera herido, aunque Noem afirmó que fue atendido en un hospital y dado de alta, mientras que Trump afirmó en redes sociales que la mujer "atropelló al agente de ICE".

Funcionarios de la administración Trump calificaron el incidente como parte de un patrón de manifestantes anti-Trump que ponían en peligro a los agentes del ICE, pero los críticos con el presidente afirman que vieron a una mujer intentando huir de hombres enmascarados y armados, y que las ruedas delanteras del vehículo se alejaron del tirador.

Si bien Trump y Noem concluyeron de inmediato que el agente fue objeto de un ataque intencional, el zar fronterizo Tom Homan fue más cauteloso.

"Sería poco profesional comentar sobre lo que creo que ocurrió en esa situación. Dejen que la investigación se desarrolle y que las personas rindan cuentas con base en ella", declaró Homan a CBS News.

El FBI y funcionarios del estado de Minnesota están todavía investigando lo sucedido.