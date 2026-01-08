Trump no ve límites a su poder: "No necesito ninguna ley, lo único que me puede detener es mi moralidad y mi mente"

Donald Trump se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes en su retiro anual sobre la agenda legislativa. Kevin Lamarque Reuters

Dice Donald Trump que su poder como presidente de Estados Unidos sólo está limitado por su "propia moral". "Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme", contestó este miércoles a los periodistas del New York Times que lo entrevistaron en el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense dijo que no necesitaba el derecho internacional, pero que tampoco estaba buscando "hacer daño a la gente". Preguntado por si su Gobierno se tomaba en serio el cumplimiento de las leyes internacionales, Trump respondió que sí, que lo hacía, pero dependiendo de cuál fuera la "definición" de los periodistas del derecho internacional, claro.

"La evaluación que hace Trump de su propia libertad para usar cualquier instrumento de poder militar, económico o político para cimentar la supremacía estadounidense fue el reconocimiento más directo hasta ahora de su visión del mundo", escriben los periodistas del diario neoyorquino.

"En su núcleo está la idea de que la fuerza nacional, más que las leyes, tratados y convenciones, debe ser el factor decisivo cuando chocan las potencias", advierten.

En la entrevista, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que había tenido que hacer frente a algunas limitaciones a la hora de "castigar a las instituciones que le desagradan, imponer represalias a sus adversarios políticos y desplegar la Guardia Nacional en ciudades en contra de las objeciones de autoridades estatales y locales".

También exhibió su versión más beligerante. Presumió de los ataques del pasado mes de junio contra el programa nuclear de Irán, de la captura exprés de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y de sus planes en Groenlandia, su próximo gran objetivo.

Los periodistas del Times quisieron saber cuál era su prioridad en este último frente, si mantener la unidad de la OTAN o hacerse con la isla del Ártico, un territorio bajo soberanía danesa. Trump no fue capaz de responder. Sólo atinó a decir que, sin Estados Unidos, la Alianza era un instrumento inútil.

Sí respondió Trump a la pregunta de por qué ambicionaba Groenlandia. "Porque eso es lo que considero psicológicamente necesario para el éxito. Creo que la propiedad te da algo que no puedes conseguir cuando hablas de un alquiler o un tratado", replicó. "La propiedad te da cosas y elementos que no obtienes solo firmando un documento".

Trump también está convencido de que la captura de Maduro no ha sentado ningún precedente peligroso que puedan hacer valer en el futuro el líder chino Xi Jinping en Taiwán o el presidente ruso Vladímir Putin, que intentó una operación similar con Volodímir Zelenski al comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania.

"Esto era una amenaza real", insistió Trump sobre el caso de Venezuela. "No tenías gente entrando a raudales en China. No tenías drogas entrando a raudales en China. No tenías todas las cosas malas que hemos tenido. No tenías las cárceles de Taiwán abiertas y a la gente entrando en China".