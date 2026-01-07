Trump dice que "siempre" apoyará a la OTAN pero discute su papel: "Dudo que estuviera ahí para nosotros"

Donald Trump gesticula mientras se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro anual de la conferencia de temas. Kevin Lamarque Reuters

Donald Trump ha vuelto a poner este miércoles en cuestión a sus aliados. "Dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitáramos", ha escrito el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, sin embargo, Trump aclara que "siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no estarán ahí para nosotros".

El mensaje del inquilino de la Casa Blanca vino precedido de la incautación a manos del Comando Europeo de Estados Unidos de dos petroleros rusos vinculados a la "flota fantasma" rusa en el Caribe y el Atlántico, que habían conseguido eludir el bloqueo de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Un

El nuevo cuestionamiento de Trump a los socios de la Alianza también coincide con la escalada de las tensiones en Groenlandia, una isla autónoma bajo soberanía de Dinamarca que Trump amenaza con anexionar "por motivos de seguridad nacional" sin descartar la vía militar, como apuntó este martes su portavoz, Karoline Leavitt. Una declaración de intenciones que ha soliviantado a los líderes europeos.

No obstante, como adelantó este martes The Wall Street Journal y confirmaron otros medios estadounidenses, el secretario de Estado, Marco Rubio, hizo saber a los legisladores que Trump prioriza la compra de Groenlandia, una posibilidad que sondeó durante su primer mandato.

"Recuerden, para todos esos grandes fanáticos de la OTAN, que estaban en 2% del PIB y que la mayoría no pagaba sus cuentas, HASTA QUE YO LLEGUÉ. Estados Unidos estaba, tontamente, pagando por ellos", arranca el mensaje de Trump. "Yo, respetuosamente, los llevé al 5% del PIB, Y PAGAN, de inmediato".

"Todos decían que no se podía hacer, pero sí se pudo, porque, por encima de todo, todos son mis amigos", insiste en su publicación, en la que presume de que, sin su implicación en la guerra, "Rusia tendría TODA UCRANIA en este momento".

También insiste Trump en que acabó con ocho guerras —una afirmación que se ha demostrado falsa—, y que "Noruega, un miembro de la OTAN, de manera insensata decidió no darme el Premio Nobel de la Paz".

"¡Pero eso no importa! Lo que sí importa es que salvé MILLONES de vidas. RUSIA Y CHINA NO TIENEN NINGÚN MIEDO A LA OTAN SIN LOS ESTADOS UNIDOS", zanja su mensaje. "La única nación que China y Rusia temen y respetan es la DJT RECONSTRUIDA U.S.A".