Trump anuncia que Venezuela ha prometido "entregar" entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a "entregarles" entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que serán vendidos en el mercado estadounidense.

El mandatario calificó en una publicación de Truth Social los millones de barriles como "petróleo de alta calidad y autorizados en Estados Unidos".

Trump agregó que él será el encargado de controlar el dinero de la venta del petróleo en el mercado local "para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

Según la agencia de noticias Bloomberg, el volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios.

La decisión de Washington de acceder al petróleo venezolano se produce después de la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, en una operación militar en Caracas y sus alrededores que ha dejado más de cincuenta muertos.

De acuerdo con el republicano, será el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, quien ejecutará el plan de extracción del crudo de forma inmediata.

Los entre 30 y 50 millones de barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos, finalizó Trump, que no concretó un marco temporal para la entrega del crudo.

Wright tiene previsto reunirse este miércoles con ejecutivos de empresas energéticas en un evento del sector cerca de Miami (Florida), mientras que responsables de las mayores petroleras del mundo se podrían reunir con Trump en la Casa Blanca este viernes para hablar de inversiones en el sector petrolero venezolano, según fuentes anónimas consultadas por medios estadounidenses.

"Acceso total" al crudo

El anuncio del mandatario se produce 24 horas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, tomara el poder en Venezuela de forma provisional como presidenta encargada tras su captura.

La Administración Trump la reconoció de entrada como su interlocutora y le reclamó "acceso total" al crudo y a otros recursos venezolanos.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero diversos expertos han señalado que su producción está muy por debajo de su potencial debido a años de sanciones y falta de inversión.

Las grandes petroleras estadounidenses, como Chevron y ExxonMobil, han mostrado interés en reactivar la industria bajo control estadounidense, viendo la operación como una oportunidad para expandir sus negocios y asegurar suministro de crudo de alta calidad.

Romper relaciones con China o Rusia

Por otro lado, la Administración Trump ha comunicado a Delcy Rodríguez que Venezuela deberá poner fin a sus relaciones petrolíferas con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado.

De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EEUU cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

En una entrevista con ABC News, el senador Roger Wicker confirmó que el plan se basa en el control del petróleo venezolano y aseguró que no contempla el despliegue de tropas estadounidenses.

Este martes, durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), países como Colombia, Chile, México y Brasil condenaron el actuar estadounidense en Caracas y advirtieron que una injerencia de este tipo pone en riesgo la soberanía de la región.