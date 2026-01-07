Rusia mueve ficha y envía un submarino y buques de guerra para escoltar al petrolero perseguido por Estados Unidos

Las claves nuevo Generado con IA Rusia ha enviado un submarino y varios buques de guerra para escoltar al petrolero Marinera, perseguido por Estados Unidos en el Atlántico tras escapar de un bloqueo. El petrolero Marinera, antes llamado Bela-1 y vinculado a empresas relacionadas con Hezbolá, es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU y se encuentra en aguas al sur de Islandia. Estados Unidos ha desplegado vigilancia militar y planea una posible operación para abordar el Marinera, en el contexto de su lucha contra la 'flota fantasma' rusa que evade sanciones mediante métodos ilícitos. La tensión se agrava tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de la Administración Trump, acción que Rusia califica de "operación criminal" y que ha provocado duros cruces diplomáticos.

Rusia ha enviado a un submarino y otros buques de guerra para escoltar al petrolero perseguido por Estados Unidos en aguas del Atlántico tras escapar del bloqueo impuesto por Washington cuando trataba de alcanzar Venezuela, según informó este martes el Wall Street Journal.

El Marinera, un petrolero que inició su travesía con el nombre Bela-1 y bandera de Guyana en Irán y pasó a la protección de la bandera rusa durante su persecución por parte de EEUU, está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro y se encuentra en aguas al sur de Islandia.

La Administración Trump planea una operación militar y de la Guardia Costera en aguas del Atlántico para abordar el petrolero, según indicaron fuentes de la Casa Blanca a CBS.

Según indicó el Wall Street Journal y confirmaron dos funcionarios estadounidenses a CBS News, Moscú ha enviado un submarino y otros navíos militares para escoltar a puerto ruso el Marinera, vinculado a empresas con lazos con Hezbolá, ante la amenaza de que sea confiscado por Estados Unidos.

Este martes, la televisión estatal rusa RT compartió un supuesto vídeo grabado desde el puente del Marinera en el que se puede observar un navío supuestamente de la Guardia Costera estadounidense siguiendo de cerca al petrolero.

Según fuentes consultadas por Fox News, el Pentágono está vigilando los movimientos del petrolero ruso desde Irlanda y Reino Unido y ha desplegado a aviones de vigilancia marítima P-8 Poseidon ante un posible abordaje.

Rusia ha solicitado a Estados Unidos que detenga la persecución del buque, según otros tres funcionarios estadounidenses. El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que seguía con preocupación la situación en torno al petrolero, según la agencia estatal de noticias RIA.

Estados Unidos ya ha incautado dos grandes buques transportadores de crudo, el Skipper y el Centuries, que forman parte de la flota que transporta petróleo ilícito, y las autoridades han dicho que podrían producirse más incautaciones.

Esta nueva tensión se produce en medio de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de la Administración Trump, que ha sido tachada por Rusia como una "operación criminal", al tiempo que ha exigido la liberación inmediata del mandatario venezolano y de su esposa.

La 'flota en la sombra' de Rusia

El Marinera forma parte de la llamada 'flota fantasma' o 'flota en la sombra' de Rusia, una red de centenares de viejos petroleros, con seguros y empresas pantalla fuera de los circuitos occidentales, utilizada para seguir exportando crudo esquivando a las sanciones impuestas por la guerra en Ucrania.

Muchos de estos buques apagan sus sistemas de seguimiento, manipulan datos y hacen trasbordos barco a barco para ocultar el origen del petróleo, que a menudo termina en refinerías de Asia y vuelve al mercado mundial con otra etiqueta.

Este entramado permite a Moscú mantener ingresos energéticos clave para financiar su esfuerzo bélico, aunque vendiendo con descuento y asumiendo riesgos crecientes de accidentes y contaminación.​

Estados Unidos considera que esta 'flota en la sombra' es un elemento central de la capacidad de Rusia para sostener su economía y su guerra en Ucrania, por lo que la ha convertido en objetivo prioritario de su política de sanciones.

El Departamento del Tesoro ha sancionado de forma específica a decenas de compañías y a más de un centenar de petroleros vinculados a este circuito, elevando el riesgo legal y financiero para cualquier actor que ayude a transportar o asegurar crudo ruso por encima del tope de precios del G7.

Washington combina estas medidas financieras con intentos de incautar buques sancionados en alta mar cuando transportan petróleo ruso, iraní o venezolano, lo que ha elevado la tensión con Moscú.​

La postura oficial de EEUU se presenta como una estrategia para "reducir los ingresos energéticos del Kremlin sin desestabilizar el mercado mundial de petróleo", insistiendo en que el objetivo son los ingresos de guerra y no un embargo total del crudo ruso.

Sin embargo, esta persecución de petroleros de la 'flota fantasma' y los planes de abordaje o incautación han provocado choques diplomáticos con Rusia, que acusa a Washington de violar la libertad de navegación y militarizar el comercio energético.

Al mismo tiempo, EEUU coordina su enfoque con la Unión Europea y el G7, que van endureciendo sus propios paquetes de sanciones y listas de buques señalados como parte de la 'flota fantasma' rusa.