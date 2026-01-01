Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York en un acto privado en el metro de la ciudad y ante el Corán

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani jura su cargo en el ayuntamiento de la ciudad este jueves. Amir Hamja The New York Times / EFE

Las claves nuevo Generado con IA Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York en una ceremonia privada en el metro, usando el Corán y acompañado por su familia. Mamdani es el primer alcalde musulmán y de ascendencia del sur de Asia en la historia de Nueva York, y el segundo más joven en ocupar el cargo. Entre sus promesas destacan justicia social, autobuses gratuitos y eficientes, cuidado infantil universal, supermercados municipales y congelación del alquiler en viviendas protegidas. El acto de investidura oficial será en la Alcaldía, con la presencia de figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

El demócrata Zohran Mamdani ha jurado como alcalde de Nueva York justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.

El político del ala socialista fue investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que consideró una de sus inspiraciones, en una estación de metro histórica, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall, y que se encuentra debajo de la Alcaldía.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que ha realizado el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

El progresista Zohran Mamdani asume la alcaldía de Nueva York.

La elección del lugar buscaba ser "un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad", ha afirmado el alcalde, que ha firmado documentos y ha pagado una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía allí mismo.



La fiscal James, antes de guiarle en el juramento, ha elogiado al alcalde, declarándose "orgullosa de lo que ha conseguido" y confiada en que llevará "una nueva era de progreso, promesas y prosperidad" a la gran urbe.

El evento, que duró menos de cinco minutos, fue retransmitido a través del canal de YouTube de la oficina del alcalde y dio la impresión de finalizar antes de que Mamdani completara su discurso. Solo algunos medios locales fueron acreditados.



Según el medio digital AmNY, el alcalde ha anunciado el nombramiento del responsable del Departamento de Transporte, que será Mike Flynn, un extrabajador de esa agenda especializado en programas de peatones y ciclistas.



Mamdani prestará juramento de nuevo hoy en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local, en un evento en el que será investido por el senador izquierdista Bernie Sanders, y que irá seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan.



En el acto, que se retransmitirá en línea, estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas.

Los retos de Mamdani

Mamdani llega con un ambicioso programa social bajo el brazo y la esperanza de un cambio pese a su limitada experiencia y tras una etapa marcada por el alto coste de vida y los escándalos de corrupción de la anterior administración de la ciudad.

Mamdani deberá convertir en políticas concretas las promesas de su campaña mientras los ojos del mundo -y en particular los del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- seguirán de cerca cada una de sus decisiones.

El nuevo alcalde neoyorquino deberá pasar a la acción y, consciente de que no será fácil, ha creado comités y sostenido reuniones con personas de experiencia de diversos sectores, fuera del círculo que le ayudó a ganar, para orientarle en la tarea.

El joven político, miembro del Partido Socialista Democrático de América y a quien Trump calificó como "comunista", llega a la alcaldía tras cuatro años como asambleísta estatal y de trabajar ayudando a personas con problemas para acceder a una vivienda.

Las principales promesas que le dieron el triunfo se basan en la justicia social, incluyendo autobuses gratuitos y más eficientes en una ciudad con alta evasión de tarifas, que pasarán a costar 3 dólares a partir del 1 de enero.

Mamdani, ugandés de nacimiento, prometió también cuidado infantil universal, supermercados municipales con precios bajos y congelar el alquiler en apartamentos de renta protegida, decisión a cargo de una junta nombrada por el regidor.